Китай поставив Трампу ультиматум: що може зірвати зустріч із Сі Цзіньпіном

Китай погрожує зірвати зустріч зі США / © Associated Press

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Зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа може не відбутися, оскільки Китай погрожує скасуванням запланованого саміту лідерів двох держав, якщо Вашингтон до цього моменту ухвалить новий пакет військової допомоги Тайваню.

Про це пише Kyodo News з посиланням на кілька джерел, обізнаних із перебігом двосторонніх відносин.

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Китай погрожує скасувати зустріч Сі Цзіньпіна й Трампа

Для президента США Дональда Трампа, який прагне продемонструвати дипломатичні успіхи напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді, ця зустріч має принципове значення. Водночас Пекін під час підготовки до візиту вчергове наголосив, що тайванське питання залишається недоторканною «червоною лінією».

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Китай вважає самоврядний демократичний острів власною територією та не виключає його силового приєднання, «якщо це буде необхідно».

Під час попередньої зустрічі з Трампом у Пекіні в середині травня Сі Цзіньпін прямо заявив американському президенту, що Тайвань є «найважливішим питанням» у відносинах між країнами, та застеріг від потенційного конфлікту у разі хибних кроків.

Тоді ж Трамп в інтерв’ю телебаченню припустив, що продаж зброї Тайваню може стати «дуже хорошим козирем у переговорах» з Китаєм. Це викликало занепокоєння серед азійських союзників США щодо надійності безпекових зобов’язань Вашингтона.

Ситуацію ускладнює зростання військової активності Китаю у Тайванській протоці, що посилює побоювання щодо можливого вторгнення та спалаху масштабного регіонального конфлікту за участю США та їхніх партнерів.

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За законом про відносини з Тайванем, Вашингтон зобов’язаний постачати острову озброєння для підтримки його оборонного потенціалу. Зокрема, у грудні минулого року адміністрація Трампа погодила рекордний пакет військової допомоги Тайваню на суму $11 млрд. Це вкрай сильно обурило Китай.

Попри такі розбіжності у питанні Тайваню, Трамп заявив про намір прийняти Сі Цзіньпіна з дружиною у Білому домі 24 вересня та влаштувати на їхню честь державний прийом. Водночас китайський уряд поки утримується від офіційних анонсів щодо цього візиту.

Важливою темою переговорів може стати і військовий конфлікт США проти Ірану, оскільки Китай залишається ключовим економічним партнером Тегерана. Операція, що мала тривати кілька днів, затягнулася на понад 7 місяців. США тиснуть на Китай з вимогою припинити співпрацю з Іраном.

Утім, як зазначає одне з джерел, «Китай продемонстрував конструктивну позицію та не перешкоджає діалогу зі Сполученими Штатами».

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Ключову роль у підготовці зустрічі відіграють Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі США. Очікується, що президенти обговорять низку економічних питань, зокрема потенційну угоду щодо взаємного зниження тарифів на товари на суму по $30 млрд з кожного боку. Крім того, за даними джерел, серед пріоритетів порядку денного буде формування рамкової угоди про безпечне використання штучного інтелекту.

Поїздка Сі до США: що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомляв, що 24 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснить візит до Сполучених Штатів. Китайського лідера запросили відвідати Білий дім під час поїздки Трампа до Китаю на початку 2026 року.

Подробиці майбутньої зустрічі та повний порядок денний переговорів наразі не розкриваються.

Однією з головних тем майбутніх переговорів стане розвиток штучного інтелекту — питання, яке сторони вже обговорювали під час попередньої зустрічі в Пекіні. ШІ залишається ключовим напрямом технологічної конкуренції між США та Китаєм, де обидві країни змагаються за лідерство, напівпровідники, обчислювальні потужності та інновації.

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