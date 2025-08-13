Китай повністю розриває всі контакти з президентом Чехії: яка причина

Петер Павел / © Getty Images

Реклама

Китайський уряд вирішив «розірвати усі контакти» з президентом Чехії Петром Павелом через його зустріч із духовним лідером Тибету Далай-ламою.

Про це повідомляє Politico.

У Міністерстві закордонних справ Чехії підтвердили, що попри «неодноразові протести та рішучу протидію з боку Китаю», президент Павел відвідав Індію, де зустрівся з Далай-ламою.

Реклама

«Це серйозно порушує політичні зобов’язання, взяті чеським урядом перед урядом Китаю, і шкодить суверенітету та територіальній цілісності Китаю», — заявив речник МЗС КНР.

Він додав, що Пекін «рішуче засудив» дії Павела, «категорично виступив проти цього» та висловив серйозний протест чеській стороні.

«З огляду на серйозність провокаційних дій Павела, Китай вирішив припинити всі контакти з ним», — наголосив дипломат.

Павел зустрівся з Далай-ламою під час приватної поїздки наприкінці липня, щоб привітати його з 90-річчям. Духовний лідер Тибету проживає в Індії з 1959 року після невдалого повстання проти китайського правління.

У канцелярії президента Чехії підкреслили, що зустріч мала неофіційний характер.

«Зустріч між Президентом Республіки та Далай-ламою була суто приватною. Наразі між Чеською Республікою та Китаєм немає прямого спілкування на президентському рівні, тому це не крок, який би змінив нинішні обставини», — йдеться у заяві.

Реклама

Китай вважає Далай-ламу сепаратистом і не визнає уряд Тибету у вигнанні, тоді як сам духовний лідер наполягає, що прагне лише більшої автономії та збереження буддійської культури регіону.

Раніше повідомлялося, що Китай уважно стежить за тим, як президент США Дональд Трамп намагається дипломатичним шляхом завершити війну в Україні.

Ми раніше інформували, що Китай передає Москві передові технології та зброю для війни проти України.