Китай продає Росії двигуни для дронів - як холодильники: деталі від Reuters

Росія і Китай.

Реклама

Китайські двигуни таємно постачають до агресорки Росії - навіть після запровадження західних санкцій. Державний виробник безпілотників отримує їх через підставні компанії під маркуванням "промислових холодильних установок".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в європейських безпекових органах, а також митні документи.

"Вироблені у Китаї двигуни приховано відправляють через підставні компанії державному виробнику дронів у Росії, називаючи їх "промисловими охолоджувальними приладами", задля уникнення виявлення через Західні санкції", - йдеться у матеріалі.

Реклама

Саме ці постачання дозволили російському виробнику озброєння ІЕМЗ "Купол" збільшити виробництво ударних БпЛА "Гарпія-А1", незважаючи на запровадженні у жовті 2024-го санкції США і ЄС.

Reuters отримало внутрішній документ компанії "Купол". Він свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад шість тисяч Гарпій" цього року - тоді як торік йшлося про дві тисячі. У документі зазначено, що до квітня вже було поставлено понад 1,5 тис. безпілотників.

Зазначається, що цей безпілотник дальнього радіуса дії використовують для атак на цивільні та військові об'єкти в глибині української території. Щомісяця Росія використовує близько 500 таких безпілотників.

"Те, що ці товари вказуються як "охолоджувальні прилади", дозволяє експортувати їх до Росії, не викликаючи підозр в уряду Китаю", - розповів один зі співрозмовників Reuters.

Реклама

Як повідомлялося, Китай допомагає зробити "Шахеди" менш вразливими. Спеціаліст у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов каже, що сталося це завдяки спеціальним китайським антенам, які захищають їх від засобів РЕБ. Пекін постачає агресорці як мінімум вже чотири різновиди таких антен.

Нагадаємо, КНР обурилася через санкції щодо китайських громадян та юридичних осіб на тлі нового 18-го санкційного пакета Європейського Союзу. У Китаї заявили, мовляв, посилення санкцій США проти Російської Федерації не сприяє врегулюванню війни в України. Пекін наполягає, що “діалог і переговори єдиним шлях до врегулювання “української кризи” — так Китай уже понад три роки називає війну РФ в Україні. Мовляв, КНР займає “чітку та однозначну позицію в українському питанні”.

Дата публікації 17:05, 21.07.25 Кількість переглядів 244 Трамп зустрінеться з Путіним у Китаї? Цього не очікував ніхто