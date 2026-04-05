Прапор Китаю / © Associated Press

Реклама

Із початком війни в Ірані у соцмережах на західних і китайських платформах різко зросла кількість популярних дописів із детальним описом розміщення озброєння на американських базах, маршрутів авіаносних груп США та підготовки авіації до ударів по іранській території.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, за такими публікаціями стоять китайські приватні компанії, які поєднують штучний інтелект із відкритими джерелами даних і продають отриману інформацію як розвідувальний продукт.

Реклама

Йдеться, зокрема, про аналіз супутникових знімків, трекінг польотів і судноплавства, а також інші відкриті дані, які після обробки ШІ дозволяють відстежувати переміщення військових сил.

У матеріалі наголошується, що частина таких компаній має зв’язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Водночас офіційний Пекін намагається дистанціюватися від прямої участі у конфлікті з Іраном. Однак приватний сектор, який активно розвивається у межах державної політики військово-цивільної інтеграції, фактично отримує вигоду від ситуації.

Журналісти зазначають, що за останні роки Китай інвестував сотні мільйонів доларів у розвиток компаній, які застосовують штучний інтелект у сфері оборони. У березні влада країни оголосила про намір ще більше посилити цей напрям у межах нової п’ятирічної стратегії.

Реклама

Попри те, що подібні дані формально базуються на відкритих джерелах, їх масштаб і точність викликають занепокоєння у США. Американські чиновники та розвідники поки не мають єдиної оцінки щодо рівня загрози, однак визнають: зростання ринку таких послуг створює нові ризики для безпеки.

«Поширення в Китаї дедалі більш спроможних приватних компаній, що займаються геопросторовим аналізом, посилить оборонний потенціал Китаю та його здатність протистояти американським військам у кризовій ситуації», — зазначив науковий співробітник American Enterprise Institute Раян Федасюк.

Серед таких компаній видання виокремлює MizarVision, засновану у 2021 році. Вона використовує поєднання західних і китайських даних, оброблених ШІ, для моніторингу активності на американських базах на Близькому Сході.

Зокрема, компанія відстежує пересування військово-морських сил США, а також визначає кількість і розташування літаків і систем протиракетної оборони.

Реклама

У матеріалі зазначається, що MizarVision детально фіксувала нарощування американської присутності напередодні операції «Епічна лють». Також вона публікувала дані про типи та кількість літаків на ізраїльській авіабазі «Овда», саудівській «Принц Султан» і катарській «Аль-Удейд».

Журналісти звертають увагу, що компанія формально не входить до складу китайських збройних сил, однак має сертифікат Національного військового стандарту Китаю.

Водночас її аналітика частково базується на комерційних супутникових знімках, зокрема від західних постачальників, серед яких згадуються Vantor та Airbus, а також Planet Labs. При цьому залишається незрозумілим, чи передають ці компанії дані безпосередньо китайській стороні.

У США така діяльність вже викликала занепокоєння серед законодавців. Аналітики наголошують, що подібні приватні структури можуть стати для Пекіна інструментом непрямої підтримки союзників, дозволяючи формально зберігати дистанцію від міжнародних конфліктів.

Реклама

