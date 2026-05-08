- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 436
- Час на прочитання
- 2 хв
Китай проігнорує парад Путіна — урядова делегація не поїде
Пекін вирішив не направляти окрему урядову делегацію до Москви на 9 травня. Це рішення викликає дипломатичні припущення щодо тональності відносин.
Уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви 9 травня. Країну представлятимуть представники посольства Китаю у Росії.
Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає «Укрінформ».
«Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії обов’язково будуть присутні», — сказав Лінь.
Причини такого рішення китайського керівництва дипломат не уточнив. Такі зміни формату, очевидно, підкреслюють прагнення підтримати дипломатичну стриманість під час святкових заходів.
Додік, Фіцо і султан Ібрагім: у Кремлі назвали гостей Путіна на 9 травня
До Москви на парад 9 травня прибуде низка іноземних лідерів, серед яких прем’єр Словаччини Роберт Фіцо та представники Балкан.
Серед запрошених політиків:
очільник уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо
самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не братиме участі у військовому параді до Дня перемоги.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні 9 травня заявив, що не рекомендує відвідувати Москву на час проведення парадних заходів.
Тим часом Росія відкликала акредитацію іноземних журналістів, які мали приїхати на військовий парад на Червоній площі в Москві. Про скасування акредитації іноземним журналістам повідомили з Кремля телефоном. Крім Der Spiegel, серед медіа, які отримали такі дзвінки, — німецькі суспільні мовники ARD і ZDF, телеканал Sky, інформагенція AFP, італійський суспільний мовник Rai та японська телекомпанія NHK.
Цьогоріч у Москві парад на Червоній площі відбудеться без військової техніки через «оперативну ситуацію».