Світ
436
Китай проігнорує парад Путіна — урядова делегація не поїде

Пекін вирішив не направляти окрему урядову делегацію до Москви на 9 травня. Це рішення викликає дипломатичні припущення щодо тональності відносин.

Анастасія Павленко
У Москві триває підготовка до свята / © Associated Press

Уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви 9 травня. Країну представлятимуть представники посольства Китаю у Росії.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає «Укрінформ».

«Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії обов’язково будуть присутні», — сказав Лінь.

Причини такого рішення китайського керівництва дипломат не уточнив. Такі зміни формату, очевидно, підкреслюють прагнення підтримати дипломатичну стриманість під час святкових заходів.

Додік, Фіцо і султан Ібрагім: у Кремлі назвали гостей Путіна на 9 травня

До Москви на парад 9 травня прибуде низка іноземних лідерів, серед яких прем’єр Словаччини Роберт Фіцо та представники Балкан.

Серед запрошених політиків:

  • очільник уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо

  • самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко

  • верховний правитель Малайзії султан Ібрагім

  • президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не братиме участі у військовому параді до Дня перемоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні 9 травня заявив, що не рекомендує відвідувати Москву на час проведення парадних заходів.

Тим часом Росія відкликала акредитацію іноземних журналістів, які мали приїхати на військовий парад на Червоній площі в Москві. Про скасування акредитації іноземним журналістам повідомили з Кремля телефоном. Крім Der Spiegel, серед медіа, які отримали такі дзвінки, — німецькі суспільні мовники ARD і ZDF, телеканал Sky, інформагенція AFP, італійський суспільний мовник Rai та японська телекомпанія NHK.

Цьогоріч у Москві парад на Червоній площі відбудеться без військової техніки через «оперативну ситуацію».

