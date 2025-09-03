Китай провів масштабний військовий парад: яку зброю показав світові (фото)

Військовий парад у Китаї 3 вересня / © Getty Images

У Китаї 3 вересня відбувся грандіозний військовий парад, присвячений 80-й річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. На заході, який відвідали деякі світові лідери, Пекін продемонстрував найновіші розробки у сфері озброєння.

Про це повідомили CNN, Reuters та BBC.

Урочистості у Пекіні розпочалися з 80 гарматних залпів та запуску в небо 80 тис. птахів. Уперше виступив найбільший в історії країни військовий оркестр — понад тисяча офіцерів, серед яких символічні 80 трубачів.

Після цього лідер Китаю Сі Цзіньпін виголосив промову. Він наголосив, що світ «не повинен повернутися до законів джунглів» і висловив надію, що держави зуміють винести уроки з історії та зберігатимуть мир.

Особливу увагу привернула демонстрація новітньої зброї. Китай представив міжконтинентальну ракету DF-5C, здатну, за офіційними заявами, уражати будь-яку ціль на планеті. Також публіці показали двомісні винищувачі J-20S, підводні дрони AJX 002 та HSU 100, а ще системи лазерної зброї.

Окремо було продемонстровано складники ядерної тріади Китаю — наземні, морські та повітряні стратегічні сили.

Фінальним акордом став проліт семи літаків J-10 над площею Тяньаньмень. Вони залишили у небі 14 кольорових димових смуг, які символізували 14 років опору японській агресії.

Нагадаємо, масштабний військовий парад у Китаї прокоментував президент США Дональд Трамп. Він звернувся до Сі з саркастичною заявою через присутність на параді президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, а також звинуватив Пекін, Москву і Пхеньян у змові проти США.