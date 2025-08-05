Китай прискорює створення стелс-винищувачів: нові фото з’явилися в мережі

Пекін випробував новий тип стелс-платформи, яка може виявитись бойовим винищувачем шостого покоління / © Twitter

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В мережі з’явилися фотографії, які, ймовірно, підтверджують випробування нового китайського винищувача, конструкція якого не має вертикального «хвостового оперення». Ця «безхвоста» платформа стала вже третьою подібною розробкою, що свідчить про активні зусилля Китаю у створенні стелс-авіації нового покоління.

Про це пише The Aviationist.

Зображення невідомої моделі літака зроблені з різних ракурсів, деякі — безпосередньо знизу, коли той пролітав над головою фотографа. Вони достатньо чіткі, щоб ідентифікувати ключові особливості.

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Експерти припускають, що Китай випробовує безхвості літаки з різним розташуванням повітрозабірників та навантаженням на крила. Це дозволяє знайти оптимальний баланс між малопомітністю, надзвуковою ефективністю та керованістю без хвостових деталей.

Нові фото підтверджують наявність двосегментної задньої крайки крила. Ця геометрія, ймовірно, покликана покращити аеродинамічні характеристики на трансзвукових швидкостях. Винищувач, імовірно, двомоторний, на що вказують два повітрозабірники.

Стратегічні наслідки

Сучасні малопомітні винищувачі мають мінімізувати елементи, які добре відбивають радіолокаційні сигнали. Відсутність вертикального хвостового «оперення», яке є одним з найбільших радіолокаційних відбивачів, значно підвищує стелс-характеристики літака. Однак, це створює виклики для стабільності та керованості, які вирішуються за допомогою новітніх систем керування польотом, датчиків або керованого вектора тяги.

Той факт, що Китай випробовує безхвості надзвукові літаки, свідчить про його високий рівень впевненості у розробці таких технологій. Хоча США також працюють над власними аналогічними проєктами, китайська програма демонструє прискорені темпи. Китай, судячи з усього, одночасно тестує декілька літаків, що дозволяє пришвидшити процес навчання та розробки.

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Чи буде кінцевим продуктом пілотований винищувач шостого покоління, новий безпілотник чи комбінація обох, ці випробування надсилають чіткий сигнал: Пекін активно розвиває свої авіаційні технології.

Нагадаємо, США, Китай і Росія запускають космічні перегони за побудову ядерного реактора на Місяці. Той, хто першим збудує подібний об’єкт на поверхні супутника Землі, отримає ключа до контролю над космічною територією.