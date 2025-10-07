ТСН у соціальних мережах

Світ
Світ
Китай приєднується до "тіньової війни" Росії проти Європи — Bloomberg

Втручання Китаю у справи Європи далеко не таке агресивне, як у Путіна. Проте китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі, зазначає видання.

Сі Цзіньпін та Путін

Сі Цзіньпін та Путін / © Associated Press

Європа стикається з кампаніями залякування, кібератаками та дезінформацією з боку Росії та Китаю, які прагнуть послабити єдність і вплив Заходу.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

«Протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою, ескалаційною війною», — пише автор.

Зазначається, що кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.

Втручання Китаю у справи Європи далеко не таке агресивне, як у Путіна. Проте китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі.

«Китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними. Західні чиновники стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями», — йдеться в матеріалі.

Також Китай вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримує бідніші країни південно-східної Європи.

«Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої ​​Європи. Питання в тому, чи допоможуть США цьому континенту зберегти єдність і силу», — підсумував автор.

Нагадаємо, і українські, і іноземні експерти неодноразова заявляли про те, Китай допомагає Росії вбивати українців. І ці звинувачення у підтримці російської військової машини небезпідставні. Пекін не постачає зброю безпосередньо, однак активно забезпечує агресора продукцією подвійного призначення. Яскравий приклад — fpv-дрони, які стали зброєю сучасної війни.

