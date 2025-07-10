Китай відреагував на арешт своїх громадян в Україні за підозрою у шпигунстві: подробиці

Прапор Китаю / © Associated Press

Реклама

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що вивчає інформацію про арешт двох громадян КНР в Україні.

Про це пише Newsweek.

За наявними даними, батька й сина підозрюють у шпигунстві за українською програмою протикорабельних ракет «Нептун».

Реклама

Представниця МЗС КНР Мао Нін заявила під час брифінгу 10 липня, що «права китайських громадян повинні бути захищені, згідно з міжнародним правом».

У Пекіні підкреслили, що Китай не є учасником війни в Україні та не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту.

Попри це, під час війни стратегічне партнерство між Китаєм та Росією поглибилось. Зокрема, Пекін відіграв ключову роль у підтримці російської економіки в умовах санкцій, продовжуючи масштабні закупівлі нафти у Москви.

Нагадаємо, у Києві Служба безпеки України затримала двох громадян Китаю, яких підозрюють у шпигунській діяльності, пов’язаній із розвідкою секретних технологій виробництва українських протикорабельних ракет «Нептун».

Реклама

Серед фігурантів — 24-річний громадянин КНР, колишній студент київського технічного вишу, який залишився в Україні після того, як був відрахований у 2023 році через академічну неуспішність.

Другий підозрюваний — його батько, який мешкає у Китаї, але періодично приїжджав до України для особистої координації дій сина.

Слідство встановило, що молодик мав на меті отримати технічну документацію, пов’язану з розробкою ракетного комплексу «Нептун». Зокрема, він намагався завербувати українського фахівця, який має доступ до інноваційних розробок у сфері оборони.

Згідно із законодавством, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама