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Китай відреагував на арешт своїх громадян в Україні за підозрою у шпигунстві: подробиці
У Пекіні заявили, що права затриманих у справі шпигунства мають бути захищені. Йдеться про громадян Китаю, арештованих в Україні.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що вивчає інформацію про арешт двох громадян КНР в Україні.
Про це пише Newsweek.
За наявними даними, батька й сина підозрюють у шпигунстві за українською програмою протикорабельних ракет «Нептун».
Представниця МЗС КНР Мао Нін заявила під час брифінгу 10 липня, що «права китайських громадян повинні бути захищені, згідно з міжнародним правом».
У Пекіні підкреслили, що Китай не є учасником війни в Україні та не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту.
Попри це, під час війни стратегічне партнерство між Китаєм та Росією поглибилось. Зокрема, Пекін відіграв ключову роль у підтримці російської економіки в умовах санкцій, продовжуючи масштабні закупівлі нафти у Москви.
Нагадаємо, у Києві Служба безпеки України затримала двох громадян Китаю, яких підозрюють у шпигунській діяльності, пов’язаній із розвідкою секретних технологій виробництва українських протикорабельних ракет «Нептун».
Серед фігурантів — 24-річний громадянин КНР, колишній студент київського технічного вишу, який залишився в Україні після того, як був відрахований у 2023 році через академічну неуспішність.
Другий підозрюваний — його батько, який мешкає у Китаї, але періодично приїжджав до України для особистої координації дій сина.
Слідство встановило, що молодик мав на меті отримати технічну документацію, пов’язану з розробкою ракетного комплексу «Нептун». Зокрема, він намагався завербувати українського фахівця, який має доступ до інноваційних розробок у сфері оборони.
Згідно із законодавством, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.