Китай різко підняв ціни на оптоволокно для РФ: як це може вплинути на війну в Україні

Прапор Китаю / © Reuters

Реклама

Із 2026 року китайські постачальники різко підвищили ціни на оптоволокно для російських замовників — у середньому у 2,5–4 рази.

Про це повідомила директорка з розвитку та експлуатації послуг зв’язку компанії “Телеком біржа”, пишуть російські медіа.

За словами експертів, дефіцит оптичного волокна зростає не лише в Росії, а й у світі. Однією з причин є стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, який значно збільшив попит на відповідну інфраструктуру.

Реклама

Китай забезпечує понад 60% світового виробництва оптоволокна, тому російські компанії змушені купувати його за цінами внутрішнього китайського ринку. Про це заявив генеральний директор ComNews Group Леонід Конік.

Водночас, за його словами, 2025 року відбулася своєрідна “революція” у споживанні оптоволокна. Росія та Україна почали активно застосовувати його у FPV-дронах, керованих по кабелю довжиною до 50 км. Такі безпілотники складніше виявити або заглушити засобами радіоелектронної боротьби, адже вони не випромінюють радіосигнал.

За даними аналітика Центру дослідження волоконно-оптичних кабелів Пекінського університету пошти та телекомунікацій Чунь Шена, 2025 року Росія спожила близько 10,5% світового ринку оптоволокна. У попередні роки цей показник не перевищував 1%, що свідчить про різке зростання потреб через військові та технологічні фактори.

Дрон на оптоволокні.

Чому це важливо

Російські війська активно впроваджують використання дронів на оптоволоконному управлінні. Раніше такі безпілотники переважно застосовувалися безпосередньо в зоні бойових дій, однак поступове збільшення їхньої дальності розширює можливості для ударів. Тепер вони здатні діставати до міської інфраструктури та тилових районів.

Реклама

Зокрема, російський FPV-дрон на оптоволокні зафіксували на північній околиці Харкова — приблизно за 23,4 км від державного кордону з РФ. Це свідчить про зміну тактики застосування таких безпілотників і потенційне зростання загрози для цивільних об’єктів у прикордонних регіонах.

Також нагадаємо, що у російських безпілотниках, якими окупанти атакують Україну, виявили китайські МЕШ-модеми. Це ускладнює протидію засобами радіоелектронної боротьби та дозволяє російським військам адаптуватися до змін на полі бою.