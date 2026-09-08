Китай став важливішим постачальником для військової промисловості РФ, ніж для України: експерт пояснив причину

Прапор Китаю / © Associated Press

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Китай відіграє дедалі важливішу роль у забезпеченні російської військової промисловості. Водночас Україна поступово скорочує залежність від китайських комплектуючих завдяки співпраці зі США та європейськими країнами.

Про це заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в ефірі «КИЇВ24».

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За його словами, Москва використовує можливості Китаю значно активніше, ніж Київ. Росія купує не лише окремі компоненти, а й цілі виробничі лінії та підприємства, які допомагають розвивати власне оборонне виробництво.

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Україна ж останніми роками намагається диверсифікувати постачання та замінювати китайські комплектуючі продукцією із США та Європи.

«Китай є країною, завдяки якій Росія може продовжувати війну», — зазначив він.

Водночас Їжак наголосив, що Китай не надає Росії прямої військової допомоги. Однак китайські товари, технології та виробничі можливості залишаються одним із факторів, які допомагають Москві підтримувати свою військову машину та продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, китайська держкомпанія могла таємно постачати Росії сировину, необхідну для виробництва вуглецевого волокна для ударних безпілотників. За даними розслідування The Telegraph і Politico, на початку 2026 року до РФ доправили 46 тонн такої сировини для дочірньої структури «Росатома». Вантаж оформлювали під митним кодом для цивільного синтетичного волокна, що могло приховати його справжнє призначення. За оцінкою експертів, отриманого матеріалу могло вистачити для виробництва вуглецевого волокна приблизно для 1300 ударних дронів. Китай заперечує постачання летальної зброї Росії та заявляє, що контролює товари подвійного призначення, однак американські й українські фахівці вважають документи доказом залучення китайських держкомпаній до російських військових ланцюгів постачання.

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