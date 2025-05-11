Прапори Китаю та США / © Associated Press

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У суботу, 10 травня, у Женеві стартували нові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм щодо врегулювання торговельної війни.

Перемовини відбуваються на міністерському рівні, повідомляє Reuters.

Зустріч тривала близько двох годин. Американську делегацію очолив міністр фінансів США Скотт Бессент, а китайську — віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен. Також участь у перемовинах брав торговий представник США Джеймісон Грір.

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Місце зустрічі не розголошувалося, але очевидці помітили делегації, коли ті поверталися до резиденції швейцарського посла при ООН.

Подробиці переговорів поки що не оприлюднюються, однак, за словами джерел, сторони планують продовжити обговорення вже 11 травня.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловлював надію на укладення нової торгової угоди з Китаєм. Він наполягає, що документ має включати, зокрема, питання захисту інтелектуальної власності, яке він називає ключовим для "справедливої угоди".

Раніше повідомлялося, що протести розгніваних робочих у Китаї, що вимагають виплати заборгованості із зарплати, поширюються по всій країні після того, як запроваджені президентом США Трампом мита на китайський імпорт.

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Ми раніше інформували, що Венесуела благає Китай про порятунок після нових санкцій США.