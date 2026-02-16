Китай таємно нарощує ядерний арсенал: виявили секретні об’єкти в горах

Китай нарощує ядерний арсенал / © ТСН.ua

Реклама

Китай розбудовує низку великих ядерних об’єктів у горах провінції Сичуань. Супутники зафіксували новий комплекс у долині Цзитун.

Про це пише The New York Times.

Загалом у провінції Сичуань зафіксували ще кілька секретних об’єктів, пов’язаних з ядерною зброєю, які розширилися та зазнали модернізації за останні роки.

Реклама

«Нарощування впливу Китаю ускладнює зусилля щодо відновлення глобального контролю над озброєннями після закінчення терміну дії останнього договору про ядерну зброю між Сполученими Штатами та Росією. Вашингтон стверджує, що будь-які наступні угоди також повинні бути обов’язковими для Китаю, але Пекін не виявив до цього жодного інтересу», — пишуть журналісти.

Згідно з останньою щорічною оцінкою Пентагону, до кінця 2024 року Китай створив понад 600 ядерних боєголовок, а до 2030 року планує збільшити їх кількість до 1000. Запаси Китаю набагато менші, ніж у США та РФ, але їх зростання викликає занепокоєння у США.

Об’єкти в Сичуані були побудовані шість десятиліть тому в рамках «Третього фронту» Мао Цзедуна — проєкту захисту китайських лабораторій та заводів із виробництва ядерної зброї від ударів Сполучених Штатів чи Радянського Союзу.

Нагадаємо, що остання ключова угода про контроль над ядерною зброєю між США та РФ діяла до четверга, 5 лютого. Її закінчення підвищує ризик нової гонитви озброєнь між двома найбільшими ядерними державами на тлі зростання глобальної нестабільності.

Реклама

Сполучені Штати неодноразово наголошували на необхідності створити нові механізми ядерного роззброєння, у яких Китай мав би брати участь разом із США та Росією. Проте Пекін вважає такий підхід несправедливим, адже його ядерні сили значно менші, ніж у США та РФ.

Видання Fox News раніше повідомляло, що Китай більше не створює ядерну зброю виключно для стримування — Пекін використовує її як інструмент залякування союзників США та зміцнення своїх амбіцій домінування в Азії.

У доповіді аналітичного центру Hudson Institute йдеться, що до середини 2030-х Китай може стати ядерним паритетом США — з понад 1000 боєголовок, модернізованим арсеналом та повноцінною ядерною тріадою. Мета Пекіна — не ядерна війна, а підрив довіри до «ядерної парасольки» США в очах союзників, особливо в Японії, Південній Кореї та на Філіппінах.