Російські військові / © Associated Press

Китай таємно підготував близько 200 російських військових на своїх базах для участі у війні проти України. Про це свідчать секретні документи та дані європейських розвідок. Пекін навчав окупантів керувати дронами, обходити РЕБи і не тільки.

Про це йдеться у статті Reuters.

Інформація про закриті навчальні програми, основна увага яких приділялася використанню безпілотників, міститься у двомовній російсько-китайській угоді, підписаній військовими високопосадовцями Росії та Китаю в Пекіні 2 липня 2025 року.

Документ передбачав підготовку близько 200 російських військових на базах у Пекіні та Нанкіні. Джерела агентства стверджують, що приблизно така кількість військовослужбовців справді пройшла навчання в КНР. Угода також містила положення про проходження підготовки сотнями китайських військових на території Росії.

Один із представників європейської розвідки зазначив, що підготовка російських військових на оперативному та тактичному рівнях, які пізніше беруть участь у бойових діях в Україні, свідчить про значно глибшу залученість Китаю до війни в Європі, ніж вважалося раніше.

«Щодо української кризи Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції й працює над просуванням мирних переговорів. Ця позиція є послідовною, чіткою та визнається міжнародною спільнотою. Відповідні сторони не повинні навмисно провокувати конфронтацію або перекладати провину», — заявило Міністерство закордонних справ КНР у коментарі для Reuters.

Деталі про навчання російських військових у Китаї

Згідно з угодою, яку вивчило агентство, російських військових навчали роботі з:

безпілотниками,

системами радіоелектронної боротьби,

армійською авіацією,

бронетанковою піхотою.

Документ також забороняв будь-яке медійне висвітлення цих візитів як у Росії, так і в Китаї, а ще вимагав не повідомляти про навчання третім сторонам.

За даними двох розвідувальних служб, китайські військові відвідують Росію для проходження навчань щонайменше від 2024 року, однак підготовка російських військовослужбовців у Китаї стала новою практикою. Джерела зазначають, що хоча РФ отримала значний бойовий досвід під час війни в Україні, КНР має потужну індустрію безпілотників і сучасні методики підготовки, включно з використанням льотних симуляторів.

Китайська армія не вела масштабних воєн уже кілька десятиліть, однак за останні 20 років країна суттєво посилила та модернізувала свої збройні сили. У низці напрямів вона вже здатна конкурувати з військовими можливостями США.

Які саме російські військові пройшли підготовку в Китаї?

За інформацією двох європейських розвідслужб, значну частину російських військових, які проходили підготовку в Китаї, становили інструктори високого рівня. Очікується, що вони передаватимуть отриманий досвід та знання іншим підрозділам у межах командної вертикалі.

Одна з розвідслужб повідомила, що змогла ідентифікувати кількох російських військовослужбовців, які після навчання в Китаї брали безпосередню участь у бойових діях із застосуванням дронів на території окупованого Криму та Запорізької області.

За даними спецслужб, серед цих бійців були особи у званнях від молодшого сержанта до підполковника.

Імена цих людей містилися у внутрішньому російському військовому документі, з яким ознайомилося агентство. У ньому були перелічені військовослужбовці, яких направляли до Китаю на навчання. Водночас журналісти не змогли самостійно підтвердити їхню подальшу участь у війні проти України.

Та сама розвідувальна служба вважає, що велика кількість російських військових, які проходили підготовку в КНР, згодом могла бути відправлена на український фронт.

Чотири програми підготовки російських військ у Китаї

Внутрішні звіти російських військових, які вивчило Reuters, містять описи чотирьох програм підготовки бійців РФ у Китаї після їхнього завершення. Один із документів, датований груднем 2025 року, стосувався курсу із загальновійськової підготовки для приблизно 50 російських військових у філії Піхотної академії сухопутних військ Народно-визвольної армії Китаю в Шицзячжуані.

У звіті зазначалося, що в межах курсу військових навчали застосуванню 82-мм мінометів у поєднанні з безпілотниками для виявлення та коригування цілей.

Інший документ описував навчання з протиповітряної оборони на одному з військових полігонів, де використовували рушниці радіоелектронної боротьби, пристрої для запуску сіток і дрони для протидії ворожим безпілотникам. За словами двох чиновників, навчання проводилися на об’єкті в Чженчжоу. Усе це обладнання активно застосовується під час війни в Україні.

Третій звіт, також датований груднем 2025 року та підписаний російським майором, описував програму підготовки операторів дронів у Центрі підготовки військової авіації НВАК у місті Їбінь. Навчання включало мультимедійні лекції, використання льотних симуляторів, а також підготовку до роботи з кількома типами FPV-дронів та ще двома видами безпілотників.

Ще один звіт стосувався курсу, проведеного в листопаді 2025 року в Нанкінському університеті військової інженерії піхоти НВАК. Програма включала вивчення вибухових технологій, встановлення мін, розмінування та знешкодження нерозірваних боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв.

У документі також були фото російських військових у формі під час занять із китайськими інструкторами. На знімках видно, як російським солдатам демонструють інженерне обладнання та навчають методів пошуку мін.

До слова, за даними ISW, Китай залишається ключовим союзником Росії, оскільки після атаки українських дронів на єдиний російський завод «Оптичні волоконні системи» окупанти стали повністю залежними від постачань китайського оптоволокна. Його використовують для наземного зв’язку та створення тактичних БпЛА, стійких до РЕБ, із дальністю польоту до 60 км. Попри те, що китайські постачальники підняли ціни на 150%, РФ поки не відчуває дефіциту кабелів на фронті завдяки безперебійному імпорту з КНР та старим запасам.

Зауважимо, у березні речниця МЗС Китаю Мао Нін відкинула звинувачення у подвійних стандартах щодо конфліктів в Ірані та Україні, заявивши, що Пекін завжди виступає за захист цивільних і врегулювання суперечок шляхом діалогу, а не сили. Вона закликала орієнтуватися на чотири принципи лідера Сі Цзіньпіна для вирішення російсько-української війни, які включають повагу до суверенітету всіх країн, дотримання Статуту ООН, врахування безпекових занепокоєнь та підтримку мирних зусиль.

