Світ
205
2 хв

Китай таємно передає Путіну зброю: викрили один з "каналів"

За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала китайських дронів через Таїланд на суму $125 млн.

Анастасія Павленко
Китай таємно озброює Росію

Китай таємно озброює Росію / © Associated Press

Китай упродовж 2025 року суттєво наростив підтримку Росії у війні проти України та, ймовірно, продовжить поглиблювати співпрацю з Москвою 2026 року.

Про це пише видання Thejapantimes.

«Без постійної підтримки з боку Пекіна, зокрема постачання компонентів подвійного призначення та критично важливих мінералів для виробництва дронів, Росія не змогла б продовжувати війну. Лідер КНР Сі Цзіньпін став більш упевненим у підтримці Путіна, а країнам Європи все важче переконувати Пекін сприяти завершенню війни», — йдеться у матеріалі.

Таїланд перетворився на критично важливу транзитну точку, через яку товари подвійного використання потрапляють до Москви в обхід західних санкцій.

Статистика свідчить про рекордний стрибок торгівлі: за 11 місяців 2025 року Росія імпортувала з Таїланду дронів на суму $125 млн. Це становить 88% від усього тайського експорту безпілотників і у вісім разів перевищує показники попереднього року. Майже весь цей обсяг попередньо закуповується в Китаї (на суму близько $186 млн за той самий період).

Що відомо про «дружбу» Росії з Китаєм

Нагадаємо, Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.

У своєму виступі після переговорів з Сі, Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми і що обидві країни продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках.

Військова співпраця Китаю і Росії розвивається негласно, але стійко, і все більше впливає на перебіг війни проти України.

Журналісти з’ясували, що у 2023–2024 роках китайські фірми передали російським компаніям, які перебувають під санкціями, деталей щонайменше на $61 млн.

Майже чверть вартості цих постачань надійшла підсанкційним ​​російським фірмам, що повʼязані з виробництвом іранських безпілотників-камікадзе «Shahed» і працюють у спеціальній економічній зоні «Алабуга». Таку інформацію видання отримало після аналізу даних глобальної торгівлі, зібраних компанією Sayari, що займається аналізом ризиків та даних.

