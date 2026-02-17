Китай "рятує" Україну, але хтось інший користується війною: що відомо

Прапор Китаю

Реклама

Китай запропонував Україні нову гуманітарну енергетичну допомогу, водночас посадовці США попереджають, що Пекін фактично підтримує російську агресію, не використовуючи можливості зупинити вторгнення.

Про це повідомляє Fox News.

Посол США при НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки зазначив, що Китай міг би припинити постачання технологій подвійного призначення та купівлю російської нафти й газу, але цього не робить.

Реклама

Зі свого боку, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на полях конференції зустрівся з міністром закордонних справ України Андрій Сибіга і пообіцяв надання гуманітарної енергетичної допомоги для відновлення енергосистеми України, що постійно зазнає ракетних і дронових ударів з боку Росії. Українська сторона висловила вдячність за цей пакет допомоги.

За даними українських і китайських джерел, зустріч була присвячена питанням мирного врегулювання, двосторонніх відносин та підтримки енергетичного сектору України. Пекін не розкрив деталей і обсягів пакета допомоги.

Посол Вітакер наголосив, що Китай надає «критично важливу підтримку» російській агресії, зокрема через постачання компонентів для дронів та іншого військового обладнання, навіть попри публічне дистанціювання від прямого постачання зброї.

Китай і Росія поглибили партнерство після початку повномасштабної війни, збільшивши торгівлю та фінансову співпрацю. Китай знову є найбільшим покупцем російської нафти, що забезпечує Москві доходи, незважаючи на західні санкції та обмеження цін.

Реклама

У Пекіні заявляють, що прагнуть конструктивної ролі у врегулюванні кризи та не є стороною конфлікту, заперечують постачання летальної зброї і підтримують переговори. Водночас підтримка України гуманітарними пакетами дозволяє Китаю зберегти присутність у потенційних післявоєнних обговореннях щодо відновлення, навіть на тлі поглиблення економічних зв’язків із Москвою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай може зупинити війну одним дзвінком Путіну. З його слів, Пекін може завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення. Окрім того, Китай може припинити купувати російські нафту і газ.