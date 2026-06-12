Китай тренував російських солдатів для війни в Україні: ЄС стверджує, що має беззаперечні докази

Сотні російських окупантів пройшли бойову підготовку у Китаї / © Associated Press

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Спецслужби Європейського Союзу розкрили факти прямої військової підтримки Росії з боку Китаю у війні проти України. Сотні військовослужбовців країни-агресорки пройшли спеціальну бойову підготовку на кількох закритих базах безпосередньо на території Китаю.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на слова обізнаного з питанням високопосадовця ЄС.

Таємна підготовка та реакція Пекіна

Європейському Союзу вдалося встановити, що російських військових тренували на кількох різних локаціях у Китаї. Відповідна інформація була офіційно підтверджена спеціальними службами ЄС.

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Європейський чиновник підкреслив, що Пекін продовжує заперечувати факт будь-якого навчання солдатів агресора. Але попри заперечення КНР офіційний Брюссель стверджує, що має докази цього військового співробітництва.

За словами джерела, бойову підготовку вже пройшли сотні російських військових. Багато хто з них після цього опинився на фронті на території України.

Наслідки для відносин та оборонної промисловості

Викриті факти прямої військової допомоги Пекіна Москві стануть ключовою темою обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Це важливе засідання заплановане на понеділок, 15 червня.

Очікується, що голови зовнішньополітичних відомств детально розглянуть майбутнє політичних та економічних відносин між ЄС та КНР у світлі нових обставин. Вони також піднімуть питання про надійність європейської оборонної промисловості.

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Окремим пунктом порядку денного стане аналіз критичної залежності оборонного сектору ЄС від китайських постачальників. Європейські лідери планують розглянути можливість припинення такої співпраці задля зміцнення власної безпеки.

Нагадаємо, Росія і Китай розробляють нові спільні проєкти у військово-технічній та енергетичній галузях. Водночас у Кремлі запевняють, що така співпраця нібито не спрямована проти третіх країн.

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