Китай тренується бити по кораблях та базах США: деталі Daily Star

Китайський корабель. Фото ілюстративне / © Getty Images

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Китай зайнявся спорудженням точних повнорозмірних макетів американських військових кораблів, винищувачів та стратегічних об’єктів Тайваню в пустелі Такла-Макан (на заході КНР). Оприлюднені супутникові знімки свідчать, що Пекін використовує ці копії як мішені для відпрацювання високоточних ракетних ударів на тлі зростання геополітичної напруги.

Про це пише британська газета Daily Star.

Крім того, з’явилися ознаки того, що армія Китаю розглядає можливість нападу на столицю Тайваню — Тайбей, оскільки вони побудували моделі ключових урядових структур та президентського палацу Тайваню в натуральну величину.

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«Неймовірна точність цих макетів свідчить про дуже специфічну спрямованість на конкретних противників, а не про загальний розвиток військового потенціалу», — каже Деміен Саймон, дослідник геопросторової розвідки компанії The Intel Lab.

Окрім практичних військових навчань, експерти наголошують, що створення цих фізичних копій діє як сигнальний пристрій, спрямований на потенційних міжнародних ворогів.

«Це послання Японії: „Якщо буде бій, ви будете в ньому брати участь“. Це послання США: „Якщо ви спробуєте втрутитися, ми завдамо удару по ваших базах“. А Тайваню — що „ми тренуємося захопити вашу столицю“, — сказав Томас Шугарт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки та колишній командир підводного човна ВМС США.

Раніше повідомлялося, що Росія та Китай можуть накопичити тисячі гіперзвукових ракет.

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