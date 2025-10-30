Китай тримає США "на гачку": експерт про наслідки зустрічі Трампа і Сі для світу

Дональд Трамп / © Associated Press

У Південній Кореї відбулася «зустріч року» Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна — перша після повернення американського лідера до Білого дому. Поки лідери офіційно обговорюють торгівлю та штучний інтелект, головною інтригою залишається доля Тайваню.

Український дипломат і політик Роман Безсмертний в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA пояснив, чому позиція Трампа є небезпечно слабкою і чим США ризикують заплатити за примарний «мир».

За словами Безсмертного, хоч головною темою і є митно-тарифна політика, позиція США у ній вкрай вразлива. Аргументи Трампа про «негативне торгове сальдо» розбиваються об реальність.

«Вашингтон критично залежний від рідкоземельних мінералів, без яких не існує жодної передової технології. А по-друге, Пекін контролює левову частку світового видобутку цих компонентів», — зазначає дипломат.

Він підкреслює, що вся американська технологічна галузь — від Apple до NVIDIA — тримається на китайських заводах і матеріалах. Через це Трамп, на думку аналітиків, виглядає як «боксер, який отримав кілька ударів і тепер лише чекає, коли закінчиться раунд».

Зустрічі з Сі передувало довге азійське турне Трампа, яке Безсмертний вважає провальним. Замість демонстрації сили, Трамп «фактично вибачається перед партнерами за свої минулі кроки», зокрема за вихід США з Транстихоокеанського партнерства — проєкту, що мав стримувати Китай.

«І в Азії це чудово розуміють. Бо коли тобі потрібна була співпраця — ти нас відкинув. А тепер, коли тобі потрібна допомога, ти прибігаєш миритися», — пояснює експерт.

В результаті союзники США, від Японії до Сінгапуру, тепер балансують між Вашингтоном та Пекіном. Єдиний, хто відкрито підтримує США — Філіппіни, які перебувають у «неоголошеній війні» з Китаєм.

Ціна «рамкової угоди»: чи «здасть» Трамп Тайвань

Напередодні зустрічі сторони нібито уклали «рамкову угоду»: Китай призупиняє обмеження на рідкісноземельні метали та відновлює закупівлю сої, а США не вводять нові мита. Проте Безсмертний вважає ці домовленості «технічною паузою».

«Щодо сої — це не нова угода, а старий контракт… А ось зняття обмежень на рідкоземельні — це лише відтермінування», — каже він.

Головне питання: чим США розрахуються за цю паузу? Багато аналітиків побоюються, що предметом торгу стане Тайвань.

«Показово, що Трамп об’їхав увесь регіон і навіть словом не згадав Тайвань… Я скажу більше — Тайвань може повторити долю України. І, боюся, це може статися швидше, ніж здається», — попереджає дипломат.

Водночас Безсмертний зазначає, що військовий сценарій для Китаю не буде легким. Він порівнює китайську армію з російською — великою, але «роз’їденою корупцією».

«У тоталітарній системі не можна побудувати справді боєздатну армію… Тож блицкриг проти Тайваню не вдасться», — вважає він.

За його оцінками, Тайвань зможе оборонятися мінімум пів року, маючи дві третини найсучаснішого озброєння, перевіреного в Україні. Крім того, Сі Цзіньпін лишає і «м’які» сценарії возз’єднання, вітаючи лідера партії Гоміндан.

Проте головна цінність острова — 90% світового виробництва найсучасніших мікрочипів компанії TSMC. Це та сама компанія, про яку Трамп колись казав, що «вони вкрали наш бізнес», вимагаючи «переїзду» виробництва до США, що, за словами експерта, свідчить про повне нерозуміння Трампом ситуації.

Нагадаємо, 30 жовтня у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі, на якій сторони обговорили зняття напруги у взаєминах країн, а також тему завершення війни в Україні.