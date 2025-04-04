Китай у відповідь підняв мита на товари зі США: як відреагував Трамп

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп відреагував на мита у відповідь від Китаю.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social.

«Китай вчинивши неправильно, вони запанікували — а це єдине, чого вони ніяк не можуть собі дозволити», — говорить Трамп.

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Президент США додав, що його політика ніколи не зміниться.

«Моя політика ніколи не зміниться. Для багатьох інвесторів, що приїздять до Сполучених Штатів та володіють величезними сумами грошей, це чудовий час, щоб стати багатими», — зазначив голова Білого дому.

Нагадаємо, що Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу. Зокрема, він оприлюднив додаткові 34% митів на всі китайські товари, імпортовані до США, на додаток до 20% митів, запроваджених раніше.

Китай оголосив про введення додаткових мит на товари зі США у відповідь на мита Трампа.