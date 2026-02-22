Китай відкрив “ленд-ліз” для російських дронів: як Пекін допомагає Кремлю воювати проти України

Сі Цзіньпін та Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну перетворило Росію на ізольовану державу на Заході. Кремль розраховував на швидку перемогу, однак після провалу наступу на Київ країна опинилася у затяжній війні та під безпрецедентним санкційним тиском США і ЄС. У цей період Китай поступово став ключовим партнером Москви, заповнивши вакуум після відходу багатьох союзників.

Про це йдеться в матеріалі Newsweek.

У НАТО називають Пекін “вирішальним фактором”, який дозволив Росії продовжувати війну протягом кількох років. Водночас Китай намагається зберігати баланс: офіційно заявляє про нейтральну позицію, але фактично посилює економічну та технологічну підтримку РФ.

Реклама

Дипломатичне прикриття

У Пекіні наполягають, що їхня позиція щодо війни незмінна. Речник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пен’юй заявив, що Китай “не підливає масла у вогонь” і не прагне отримати вигоду від конфлікту. За його словами, Пекін і надалі відіграватиме “конструктивну роль” у пом’якшенні гуманітарної ситуації в Україні.

Водночас аналітики зазначають, що Китай активно просуває кремлівські наративи, особливо у країнах Глобального Півдня. Публічні демонстрації близькості між Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, зокрема під час міжнародних заходів, розглядаються як сигнал про формування альтернативного геополітичного центру.

Економічна та технологічна підтримка

Китай відіграє ключову роль у стабілізації російської економіки, яка перебуває під санкціями. Торгівля між країнами досягла рекордних обсягів, включаючи постачання російських енергоносіїв за зниженими цінами та експорт китайських технологій і комплектуючих подвійного призначення.

За оцінками ЄС, Китай забезпечує до 80% критично важливих компонентів, які використовує російський оборонний сектор. Йдеться, зокрема, про двигуни та електроніку для безпілотників, що застосовуються для атак по українській інфраструктурі.

Реклама

Українські експерти вважають, що Пекін фактично створив механізм підтримки російських виробників дронів.

“Складається враження, що Китай відкрив своєрідний “ленд-ліз” для російських виробників безпілотників, зокрема для систем із волоконно-оптичним управлінням, які складніше придушити засобами радіоелектронної боротьби”, — заявив експерт Юрій Поїта.

При цьому Китай уникає прямого постачання озброєння, щоб не наразитися на вторинні санкції США, на відміну від Ірану чи Північної Кореї. Така стратегія дозволяє зберігати “стратегічну невизначеність” і водночас підтримувати військовий потенціал РФ.

Новий баланс у відносинах

На тлі війни залежність Росії від Китаю суттєво зросла. Аналітики вважають, що Пекін дедалі більше виступає у ролі “старшого партнера”, що змінює історичну модель відносин між двома країнами.

Реклама

Попри це, експерти не виключають, що Китай не очікував такого масштабу війни, але вирішив підтримати Москву, щоб не допустити її поразки та посилення Заходу.

Лідери Китаю і Росії продовжують регулярно контактувати та заявляють про намір зміцнювати співпрацю. Москва називає відносини з Пекіном “важливим фактором стабільності” в умовах глобальної напруженості.

Раніше повідомлялось, що Китай упродовж 2025 року суттєво наростив підтримку Росії у війні проти України та, ймовірно, продовжить поглиблювати співпрацю з Москвою 2026 року. За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала китайських дронів через Таїланд на суму $125 млн.

Журналісти також з’ясували, що у 2023–2024 роках китайські фірми передали російським компаніям, які перебувають під санкціями, деталей щонайменше на $61 млн.