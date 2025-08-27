Китай відкинув ідею тристороннього ядерного роззброєння з США та Росією / © Associated Press

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що пропозиція Вашингтона долучити Пекін до тристоронніх переговорів про ядерне роззброєння, які обговорювалися під час саміту президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, є «ані розумною, ані реалістичною».

Про це пише scmp.

Президент США Дональд Трамп днями повідомив журналістам, що Вашингтон і Москва ведуть діалог щодо скорочення ядерних арсеналів і висловив сподівання, що до процесу приєднається й Китай.

Однак офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь відкинув цю ідею.

«Вимога, щоб Китай приєднався до тристоронніх ядерних переговорів Китай–США–Росія, є ані розумною, ані реалістичною», — заявив він.

Заклик Трампа до тристоронніх переговорів прозвучав після його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці, де окрім війни в Україні обговорявали й тему контролю над ядерними озброєннями.

«Одна з речей, яку ми намагаємося зробити з Росією і Китаєм — це денуклеаризація, і це дуже важливо. Росія готова до цього, і я думаю, що Китай теж буде готовий», — заявив Трамп під час виступу перед медіа у Білому домі.

Нагадаємо, очільник КНР Сі Цзіньпін кличе Володимира Путіна і президента Індії Моді до Китаю. Західні ЗМІ вже написали про задум Пекіна.