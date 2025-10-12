Китай відповів США на підвищення тарифів

США запровадять додаткові 100% мита на китайські товари / © Associated Press

Китай заявив, що США повинні припинити погрожувати високими тарифами, і закликав до подальших переговорів щодо невирішених питань для укладення торговельної угоди, відповідаючи на останні кроки президента Дональда Трампа проти Пекіна.

Про це пише видання Bloomberg.

«Нещодавні торговельні контрзаходи Китаю щодо питань, пов’язаних зі США, були необхідними, захисними діями, -йдеться у заяві Міністерства торгівлі в неділю. — Пекін вживатиме відповідних заходів для захисту своїх прав, якщо США продовжуватимуть свої дії».

«Погрози високими тарифами на кожному кроці — це не правильний спосіб ладити з Китаєм. Ми закликаєм США якомога швидше виправити свою неправильну практику», — додали у відомстві.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що США запровадить новий тариф у 100% «поверх будь-якого» чинного тарифу на китайські товари.

Причиною запровадження додаткових мит на експорт з Китаю Трамп назвав його агресивну позицію у питаннях торгівлі. Трамп стверджує, що Китай надіслав всьому світу «надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що від 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари». За словами Трампа, Китай також хоче взяти під експортний контроль деякі товари, які не виробляються ним.

Президент заявив, що у відповідь на таку політику Китаю США запровадять додатковий тариф 100% на китайські товари. Крім того, Трамп анонсував, що від 1 листопада США запровадять експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Раніше Китай оголосив про посилення правил експорту рідкісноземельних елементів, які використовуються для виготовлення смартфонів, автомобілів та іншої техніки. Зазначимо, експортний контроль Китай запроваджує не вперше — до цього країна посилила правила експортного контролю після підвищення тарифів на китайські товари у січні 2025 року.