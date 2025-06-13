Китай відреагував на атаку Ізраїлю по Ірану: на чий бік став Пекін

Іран. / © Associated Press

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У Китаї заявляють, що “дуже стурбовані серйозними наслідками” які може мати напад Ізраїлю на Іран.

Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, повідомляє CNN.

У Пекіні наголошують, що “раптове відродження напруженості в регіоні не відповідає жодним інтересам”. Натомість країна, запевняють в МЗС, готова “відіграти конструктивну роль” у сприянні деескалації ситуації.

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“Китай виступає проти будь-якого посягання на суверенітет, безпеку та територіальну цілісність Ірану, а також проти дій, що призводять до ескалації напруженості або розширення конфлікту”, - наголошує Лінь Цзянь.

КНР звернулася до всіх сторін та закликає докласти більше зусиль для сприяння регіональному миру, а також задля уникнення подальшої ескалації ситуації.

Зауважимо, що Китай був ключовим економічним та дипломатичним спонсором Ірану. Він є найбільшим покупцем іранської нафти та неодноразово засуджував санкції США проти Тегерана.

До слова, у березні КНР приймала іранських та російських чиновників для переговорів щодо ядерної програми Тегерана, адже президент США Дональд Трамп наполягав на новій ядерній угоді з Іраном. Три країни закликали до дипломатії, а не до “тиску і погроз”, та до припинення “всіх незаконних односторонніх санкцій” щодо Ірану.

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Нагадаємо, 13 червня Ізраїль атакував Іран, завдавши превентивного удару по об’єктах Ірану у межах операції «Висхідний лев». ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, ліквідувавши кількох ключових іранських посадовців.

Іранська влада пригрозила «жорсткою відповіддю» і запустила по Ізраїлю понад 100 безпілотників. Військовий ЦАХАЛу заявив, що армія оборони почала перехоплювати дрони, запущені з Ірану, за межами території Ізраїлю.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме багато днів, “щоб усунути цю загрозу“. Він сказав, що Іран має програму розробки ядерної зброї, і стверджував, що він “може виробити ядерну зброю”, якщо її не зупинити.

Дата публікації 08:48, 13.06.25 Кількість переглядів 68 Іран запустив по Ізраїлю понад 100 дронів