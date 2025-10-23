Китай відреагував на заяву про санкції Трампа проти Росії і війну в Україні

Прапори США та Китаю / © Associated Press

Реклама

У Китаї відреагували на нові нафтові санкції президента США Дональда Трампа проти Росії, а також зробили нову заяву про війну в Україні.

Про це заявив представник МЗС КНР Го Цзякунь на пресконференції, передає Global Times.

Так, Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві або дозволу Ради Безпеки ООН, у відповідь на останні заходи адміністрації Трампа щодо двох найбільших нафтових компаній Росії, «Лукойл» і «Роснефть».

Реклама

Коментуючи війну в Україні, представник МЗС КНР заявив, що «діалог і переговори — єдино можливі способи вирішення української кризи, а не примус і тиск».

Раніше Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном має намір обговорити війну Росії в Україні. При цьому, на його думку, Сі може вплинути на російського лідера Володимира Путіна в цьому питанні.