Китай вперше показав нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61

DF-61 / © Фото з відкритих джерел

Китай представив новітню міжконтинентальну балістичну ракету DF-61, встановлену на восьмиколісній мобільній платформі. Її поява стала несподіванкою навіть для військових аналітиків, адже інформація про нову розробку з’явилася лише за кілька годин до параду в соцмережах.

Про це повідомляє CNN.

JL-1. / © Фото з відкритих джерел

Під час демонстрації DF-61 супроводжували інші види стратегічного озброєння: балістична ракета повітряного базування JL-1, підводна JL-3 з міжконтинентальною дальністю польоту, а також модернізована наземна версія DF-31.

Як повідомило державне агентство “Сіньхуа”, вперше було продемонстровано так звану систему “три в одному” — стратегічні ядерні сили Китаю, що включають сухопутні, морські та повітряні бази. Влада Пекіна назвала це “стратегічним козирем” для захисту суверенітету та національної гідності країни.

