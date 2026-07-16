Китай випускає людиноподібних роботів у реальний світ: навіщо їх відправляють до людей

Роботизована рука

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Китай розгортає тисячі людиноподібних роботів на заводах, складах і навіть у житлових будинках. Так розробники збирають дані про роботу машин у реальних умовах, щоб навчити їх взаємодіяти з людьми та виконувати складні завдання.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

За темпами впровадження роботів Китай уже випереджає США. За підтримки держави та інвесторів китайські стартапи відправляють свої машини на виробництва акумуляторів, автомобілів, напівпровідників і побутової техніки.

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Пекін розраховує, що розвиток робототехніки допоможе країні посилити позиції у технологічній конкуренції зі США. Китай має перевагу завдяки потужному виробництву та розвиненим ланцюгам постачання, які дозволяють швидко випускати й тестувати велику кількість роботів.

Зараз китайська індустрія переходить від удосконалення механіки до розвитку так званого втіленого штучного інтелекту. Він має дозволити роботам сприймати навколишнє середовище, навчатися та самостійно діяти в ньому.

Китайські й американські компанії використовують різні підходи до навчання машин. У Китаї роботів частіше випускають безпосередньо на заводи та склади, де вони працюють із різними предметами й стикаються з непередбачуваними ситуаціями. Американські розробники більше покладаються на лабораторні симуляції та спеціально зібрані навчальні дані.

За оцінкою Morgan Stanley, до 2050 року світовий ринок людиноподібних роботів може сягнути 5 трлн доларів на рік.

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Китайська влада також розглядає роботів як спосіб компенсувати майбутню нестачу працівників через старіння населення. За оцінкою Barclays, машини потенційно зможуть закрити до 60% прогнозованого дефіциту робочої сили.

До кінця року Китай планує встановити на підприємствах 10 тисяч людиноподібних роботів. Від початку року інвестори, автовиробники та державні фонди вклали в галузь щонайменше 100 млрд юанів, або близько 14,8 млрд доларів.

Роботів уже використовують у логістичних центрах, на заводах із виробництва акумуляторів, автомобілів та електроніки. Компанія Agibot планує цього року розмістити на підприємствах понад тисячу машин, а до 2027 року збільшити їхню кількість до 10 тисяч.

Головною проблемою залишається нестача навчальних даних. Роботам потрібно окремо пояснювати, як тримати крихкі предмети, ловити склянку, що падає, або безпечно пересуватися серед людей. Для цього можуть знадобитися десятки мільйонів годин записів.

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Щоб пришвидшити навчання, у Китаї вже створили 64 спеціальні центри збору даних, ще 20 будують. У них відтворюють супермаркети, офіси, будинки, магазини та виробничі лінії.

Окремі компанії також відправляють роботів виконувати побутові завдання у справжніх домівках. Розробники сподіваються, що масове тестування серед людей допоможе машинам швидше адаптуватися до реального світу.

До слова, шанхайський стартап DroidUp представив Moya — одного з найреалістичніших гуманоїдних роботів. Він має «теплу» шкіру (32–36 °C), модульну конструкцію зі змінною зовнішністю та імітацію анатомічних структур (м’язів, жиру). Moya відтворює емоції мімікою, підтримує зоровий контакт і має м’яку ходу. Розробники пропонують використовувати цього робота в медицині та освіті.

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