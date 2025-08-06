Китай вивів на патрулювання свою найозброєнішу ядерну субмарину: що відомо про Type 094

Китайський новітній підводний човен вирушив на патрулювання / © скриншот з відео

Реклама

Державні ЗМІ Китаю опублікували рідкісні кадри нового атомного підводного човна класу Type 094, який вирушив на патрулювання. У матеріалі також прозвучала заява одного з членів екіпажу, який пообіцяв «без вагань» застосувати ядерні ракети, якщо надійде наказ. Це перше публічне підтвердження китайськими державними ЗМІ активного використання цього класу субмарин.

Про це пише Military Watch Magazine.

Субмарина відпливла з військово-морської бази Лонгпо, що на острові Хайнань. Це укріплений підземний об’єкт, де базується основна частина китайського флоту стратегічних підводних човнів.

Реклама

Нові технічні деталі підводного човна Type 094 були розголошені 23 квітня: субмарина здатна досягати максимальної швидкості 30 вузлів під водою та занурюватися на глибину до 400 метрів. Інтеграція новітніх балістичних ракет JL-3 значно підвищила вогневу міць корабля.

© скриншот з відео

Очікується, що китайський флот балістичних підводних човнів значно розшириться протягом наступного десятиліття, оскільки країна продовжує нарощувати свій ядерний арсенал.

Наступник Type 094, субмарина Type 096, має надійти на озброєння з вищим рівнем автоматизації, більшою вогневою міццю та новими технологіями для зменшення шуму. Очікується, що новий підводний човен зможе нести до 24 балістичних ракет JL-3, що зробить його одним із найозброєніших у світі.

Нагадаємо, після «ядерних погроз» путінського посіпаки Дмитра Медведєва, 1 серпня президент США Дональд Трамп віддав наказ розмістити два американські атомні підводні човни «у відповідних регіонах — про всяк випадок».