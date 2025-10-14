Китай загострює торговельну війну зі США: санкції Пекіна загрожують світовій торгівлі

президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін / © ТСН.ua

Китай запровадив санкції проти американських підрозділів південнокорейського суднобудівного гіганта Hanwha Ocean та пригрозив подальшими заходами у відповідь на американські мита, що стало черговим кроком у торговельній війні між Пекіном та Вашингтоном. Санкції, що забороняють будь-які операції китайським організаціям із цими підрозділами, спровокували обвал світових акцій, оскільки трейдери втрачають надію на послаблення напруги між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ескалація конфлікту за морське домінування

Санкції Пекіна є прямою відповіддю на кроки США, які звинуватили Китай у нечесній конкуренції та маніпулюванні на світовому ринку суднобудування. Судноплавство є критичною сферою, оскільки морські судна відповідають за переміщення понад 80% товарів, що продаються в світі.

«Це розширення наявного торговельного конфлікту. Йдеться вже не лише про тарифи та експортний контроль, а й про те, які фірми можуть працювати на яких ринках. Якщо це триватиме, під загрозою опиниться набагато більше економічних активностей,» — прокоментувала Дебора Елмс, голова відділу торговельної політики Hinrich Foundation.

Відносини між країнами залишаються напруженими:

США розширили обмеження на доступ Китаю до чипів та погрожують додатковими 100-відсотковими тарифами.

Пекін посилив контроль над експортом рідкісноземельних елементів.

Китай заявив, що підрозділи Hanwha Ocean «сприяли та підтримували слідчу діяльність уряду США», тим самим «поставивши під загрозу суверенітет, безпеку та інтереси розвитку Китаю».

Корея під тиском: необхідність вибору

Санкції безпосередньо зачіпають Південну Корею — ключового союзника США, який пообіцяв інвестувати $150 мільярдів у відродження американського суднобудівного сектора. Річ у тім, що саме Hanwha Shipping у березні цього року подала публічні коментарі на підтримку розслідування, ініційованого Торговим представником США.

Китайські заходи створюють прямий тиск на Сеул, змушуючи його обирати між Пекіном та Вашингтоном.

«Санкції проти Hanwha посилають чіткий сигнал з Пекіна. Якщо корейська компанія продовжить працювати зі США, їй доведеться пожертвувати своїм китайським бізнесом,» — підкреслив Юн Чжун Ін, виконавчий директор Fibonacci Asset Management Global Pte.

«Базука по ланцюжках постачання»

Міністр фінансів США Скотт Бессент різко розкритикував дії Пекіна, звинувативши його у вчиненні дій, які націлені на світову економіку.

«Це схоже на те, що Пекін направив базуку на ланцюжки постачання та промислову базу всього вільного світу,» — заявив Бессент.

Він закликав союзників Америки об’єднатися з Вашингтоном у протистоянні цій політиці.

Напруга зберігається, попри очікувані торговельні переговори. Віце-міністр фінансів Китаю Ляо Мінь вже зустрівся з командою Бессента у Вашингтоні, а ширші торговельні переговори очікуються найближчими тижнями. Доля можливого перемир’я залишається неясною напередодні очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна, зазначають автори статті.

Нагадаємо, Пекін заявляє, що начебто вважає рівноправний діалог «єдиним способом» врегулювання конфліктів. Китай закликає не перетворювати культурні та інституційні відмінності між державами на перешкоду для діалогу.