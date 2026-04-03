Китай заявив про небезпечне захворювання, яке поширюється з Росії

Китай заявив про поширення ящуру з Росії / © Associated Press

Китай заявив, що спалах ящура на північному заході країни поширився з-за кордону. Зокрема йдеться про Росію, де, ймовірно, виникла епідемія цього небезпечного для великої рогатої худоби захворювання.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційні особи повідомили, що ящур потрапив до Китаю через північно-західний регіон, який межує з Казахстаном, Монголією та Росією.

Згідно з офіційними повідомленнями, прикордонним провінціям було наказано посилити патрулювання та запобігти потраплянню хвороби через контрабанду або незаконне перевезення худоби.

Міністерство сільського господарства КНР оголосило про забій тварин та дезінфекцію уражених районів після того, як спалахи вразили стада, що складають 6229 голів великої рогатої худоби, у провінції Ганьсу та Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Спалах стався на тлі того, що Росія бореться з важким спалахом хвороби великої рогатої худоби в Новосибірській області, яка межує з Казахстаном.

Хвороби тварин раніше потрапляли до Китаю з Росії, зокрема африканська чума свиней у 2018 році та ящур серотипу О у 2000 та 2014 роках.

«Не виключено, що Китай може запровадити обмеження на російську продукцію тваринництва, якщо матиме підстави вважати, що передача вірусу походить саме звідти. Але ситуація ускладнюється, якщо про такі спалахи не повідомляється», — сказав Івен Пей, директор Trivium China.

Нагадаємо, російська влада приховує епідемію ящура, стверджуючи, що в Новосибірській області борються пастерельозом. Однак, Міністерство сільського господарства США повідомило, що масштаб заходів, які вживаються, дає підстави говорити, що на російській території був спалах саме ящуру.