Китай заявив про "посилення координації" з Росією – що стоїть за цим кроком

Прапори Китая і РФ / © Associated Press

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеоконференції з російським колегою Андрієм Белоусовим заявив, що Пекін і Москва повинні “спільно зміцнювати свій потенціал для протидії різним ризикам і викликам та об’єднатися, щоб внести позитивний внесок у глобальну безпеку та стабільність”.

Про це повідомляє видання Le Monde.

За словами Дун Цзюня, Китай готовий “поглиблювати співпрацю, посилювати стратегічну координацію та вдосконалювати механізми обміну” з Росією. У державному китайському телебаченні CCTV підкреслили, що при цьому війна на Україні в заяві прямо не згадувалася.

Російське Міністерство оборони, у свою чергу, привітало “неухильний розвиток всебічного стратегічного партнерства” між двома країнами. Белоусов додав, що приклади Венесуели та Ірану вимагають від міністерств постійного аналізу безпекової ситуації та відповідних дій.

Офіційний Пекін стверджує, що займає нейтральну позицію щодо війни в Україні та ніколи не засуджував російське вторгнення. Водночас західні уряди звинувачують Китай у наданні Росії суттєвої підтримки її військовим зусиллям, зокрема через постачання компонентів для оборонної промисловості.

Раніше повідомлялось, що у Китаї могла бути спроба перевороту.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював розслідування щодо свого найвпливовішого генерала, продовжуючи безжальні репресії проти корупції та нелояльності.

Під чистку потрапили два високопоставлені генерали. Генерал Чжан Юся – старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний головнокомандувач армії.