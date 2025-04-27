Війська КНР на спірному рифі Сенді-Кей

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Китай захопив спірний риф Сенді-Кей у Південнокитайському морі, який розташований за кілька кілометрів від важливого військового форпосту Філіппін.

Про це інформує Financial Times.

У повідомленні вказується, що берегова охорона Китаю «запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію» над рифом.

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Офіційний китайський мовник CCTV повідомив, що військові КНР розгорнули там прапор країни та оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі.

«Це перший за багато років випадок, коли Пекін, що претендує практично на всю акваторію Південнокитайського моря, офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому об’єкті», — йдеться у повідомленні.

Захоплення рифу відбулося на тлі планів Філіппін та США провести спільні найбільші щорічні військові навчання, які включають берегову оборону та навчання щодо захоплення островів. Навчання мають відбутися наступного тижня на тій території Філіппін, яка є найближчою до Спратлі.

Видання зазначає, що наразі не можна говорити про повну окупацію рифу Китаєм, оскільки там не помічено ознак будівництва або постійної присутності військових. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, 26 квітня, що китайська берегова охорона «пішла» після розгортання прапора.

Видання пише, що Сенді-Кей — це лише піщаний берег площею понад 200 квадратних метрів, однак він має стратегічне значення для Китаю, оскільки міжнародне право надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль. До цієї території потрапляє острів Тіту, риф у Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень КНР у цьому районі. Офіційне проголошення Китаєм суверенітету над Сенді-Кей збільшить побоювання, що Пекін має намір забудувати незайняті рифи й береги, йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що Китай відправляє свої війська на фронт в Україні, щоб вивчити реалії ведення сучасної війни і набратися бойового досвіду, готуючи власне вторгнення на Тайвань.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що РФ має повернути Владивосток Китаю, оскільки вплив Пекіна на Далекий Схід країни досяг небачених масштабів.