Китай зробив заяву щодо постачання зброї Росії

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь / © fmprc.gov.cn

Китай категорично спростовує інформацію про те, що він постачав зброю будь-якій стороні конфлікту в Україні.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час брифінгу 26 червня 2025 року заявив, що звинувачення з боку НАТО є «наклепом».

За словами Го Цзякуня, позиція Китаю щодо війни в Україні завжди була послідовною:

Сприяння мирним переговорам: Китай постійно закликає до політичного вирішення кризи.

Жодної зброї: Пекін стверджує, що ніколи не надавав зброю жодній зі сторін конфлікту.

Контроль за товарами подвійного призначення: Китай суворо контролює експорт товарів, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях.

«Об’єктивна і справедлива позиція і конструктивна роль Китаю були широко визнані міжнародною спільнотою, а дезінформація НАТО не може засліпити очі світу», — наголосив речник.

Водночас, Го Цзякунь відмовився коментувати повідомлення українських ЗМІ про можливе відправлення 600 китайських військових до Росії для отримання бойового досвіду.

Раніше ми повідомляли, Китай надає Росії військову допомогу, постачаючи критично важливі компоненти для зброї, такі як деталі для дронів і артилерійські боєприпаси, хоча уникає прямих постачань готових боєприпасів, щоб уникнути міжнародних санкцій.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив занепокоєння щодо дедалі глибшої участі Китаю у війні, яку Росія веде проти України.