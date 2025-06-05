Китай запускає суперкомп’ютери в космос: як ШІ виводять на орбіту і що це означає для майбутнього

Що відомо про проєкт Three-Body Computing Constellation / © Associated Press

Реклама

Китай 2025 року відкрив нову еру в обчислювальній індустрії, запустивши перші суперкомп’ютери на орбіті Землі. Проєкт Three-Body Computing Constellation — це мережа з 2800 супутників із вбудованим штучним інтелектом, здатними обробляти дані безпосередньо в космосі, в режимі реального часу.

Про це йдеться у матеріалі «24 каналу».

Чому обчислення в космосі — це революція

«Традиційно супутники лише збирають інформацію і передають її на Землю для обробки. Але космічна обчислювальна хмара дозволяє уникнути затримок, розвантажити земну інфраструктуру і зменшити споживання енергії. У 2026 році наземні дата-центри можуть перевищити 1000 терават-годин споживання — як ціла Японія», — пишуть аналітики.

Реклама

Нові супутники зі ШІ працюють на сонячній енергії й охолоджуються у вакуумі, що зменшує вуглецевий слід.

Потужність нової мережі: порівняння з наземними гігантами

Кожний супутник здатний виконувати до 744 трильйонів операцій на секунду, а вся система має досягти 1000 POPS (петаоперацій/сек), перевершуючи El Capitan — найпотужніший суперкомп’ютер у США. Завдяки лазерним каналам зв’язку (100 Гбіт/сек), супутники об’єднані в єдину високошвидкісну обчислювальну мережу.

Китай проти США: хто лідирує в технологічних перегонах

Поки Китай виводить ШІ у космос, у США переважає політична риторика. Скорочення бюджету NASA і недостатня державна підтримка заважають реалізації аналогічних проєктів. Експерти називають запуск супутників із суперкомп’ютерами доказом того, що Китай випереджає США в обчислювальній гонці.

Застосування орбітальних суперкомп’ютерів;

моделювання клімату й космічних явищ;

навчання великих мовних моделей ШІ;

створення цифрових двійників планети;

обробка даних у надзвичайних ситуаціях;

промислова аналітика та оборонні розрахунки.

Майбутнє обчислень — на орбіті

Реалізація проєкту Three-Body Computing Constellation демонструє, що суперкомп’ютери в космосі — не фантастика, а майбутнє ІТ-індустрії. Орбітальні обчислення дозволяють обробляти великі обсяги даних швидше, екологічніше і без затримок. Технологічне лідерство в цій сфері стане ключовим фактором глобального впливу в наступні десятиліття.

Реклама

Нагадаємо, нещодавня спецоперація України "Павутина" стала найбільшим ударом по російській авіації від часів Другої світової війни. Аналітики зробили прогноз, чи можуть Китай і Росія зробити те саме зі США.

Читайте також