ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

Китай запускає суперкомп’ютери в космос: як ШІ виводять на орбіту і що це означає для майбутнього

Орбітальні суперкомп’ютери — новий тренд у глобальній технологічній гонитві.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Китай запускає суперкомп’ютери в космос: як ШІ виводять на орбіту і що це означає для майбутнього

Що відомо про проєкт Three-Body Computing Constellation / © Associated Press

Китай 2025 року відкрив нову еру в обчислювальній індустрії, запустивши перші суперкомп’ютери на орбіті Землі. Проєкт Three-Body Computing Constellation — це мережа з 2800 супутників із вбудованим штучним інтелектом, здатними обробляти дані безпосередньо в космосі, в режимі реального часу.

Про це йдеться у матеріалі «24 каналу».

Чому обчислення в космосі — це революція

«Традиційно супутники лише збирають інформацію і передають її на Землю для обробки. Але космічна обчислювальна хмара дозволяє уникнути затримок, розвантажити земну інфраструктуру і зменшити споживання енергії. У 2026 році наземні дата-центри можуть перевищити 1000 терават-годин споживання — як ціла Японія», — пишуть аналітики.

Нові супутники зі ШІ працюють на сонячній енергії й охолоджуються у вакуумі, що зменшує вуглецевий слід.

Потужність нової мережі: порівняння з наземними гігантами

Кожний супутник здатний виконувати до 744 трильйонів операцій на секунду, а вся система має досягти 1000 POPS (петаоперацій/сек), перевершуючи El Capitan — найпотужніший суперкомп’ютер у США. Завдяки лазерним каналам зв’язку (100 Гбіт/сек), супутники об’єднані в єдину високошвидкісну обчислювальну мережу.

Китай проти США: хто лідирує в технологічних перегонах

Поки Китай виводить ШІ у космос, у США переважає політична риторика. Скорочення бюджету NASA і недостатня державна підтримка заважають реалізації аналогічних проєктів. Експерти називають запуск супутників із суперкомп’ютерами доказом того, що Китай випереджає США в обчислювальній гонці.

  • Застосування орбітальних суперкомп’ютерів;

  • моделювання клімату й космічних явищ;

  • навчання великих мовних моделей ШІ;

  • створення цифрових двійників планети;

  • обробка даних у надзвичайних ситуаціях;

  • промислова аналітика та оборонні розрахунки.

Майбутнє обчислень — на орбіті

Реалізація проєкту Three-Body Computing Constellation демонструє, що суперкомп’ютери в космосі — не фантастика, а майбутнє ІТ-індустрії. Орбітальні обчислення дозволяють обробляти великі обсяги даних швидше, екологічніше і без затримок. Технологічне лідерство в цій сфері стане ключовим фактором глобального впливу в наступні десятиліття.

Нагадаємо, нещодавня спецоперація України "Павутина" стала найбільшим ударом по російській авіації від часів Другої світової війни. Аналітики зробили прогноз, чи можуть Китай і Росія зробити те саме зі США.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie