Китай / © Associated Press

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У Китаї від 18 листопада набули чинності нові правила експортного контролю товарів, які можуть використовуватися у виробництві безпілотників. Частина компонентів, які Росія застосовує у своїх «Геранях», потрапила під обмеження. Водночас низка важливих деталей залишилася поза контролем.

Про це повідомили уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк та «Радіо Свобода».

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За його словами, в Офісі президента проаналізували нові китайські обмеження та зіставили їх із компонентами, які виявляють у російських ударних дронах, ракетах і розвідувальних безпілотниках.

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Україна подякувала Китаю за запровадження відповідних заходів, однак наголосила, що вони наразі охоплюють лише частину продукції, важливої для російського озброєння.

Що Китай заборонив експортувати без спеціального дозволу

Одне з найважливіших нововведень стосується технологій виробництва двигунів для безпілотників.

За словами Власюка, Росія нині налагоджує масове виробництво реактивних двигунів для «Герані-4» в Алабузі, використовуючи китайське обладнання та технічну допомогу. Відтепер передання таких технологій потребуватиме ліцензії.

Також під експортний контроль потрапили реактивні двигуни з тягою від 400 Н та інші двигуни для дронів потужністю понад 16 кВт. Посадовець назвав їх основою російських «Гераней».

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Обмеження поширюються і на радіомодулі, спеціально розроблені для безпілотників, потужністю від 30 dBm або здатні керувати більш ніж десятьма апаратами.

Власюк припускає, що під ці критерії може підпадати mesh-радіомодуль, який українські фахівці виявили в російському дроні «Герань-5».

Крім того, контроль стосується потужних безщіткових двигунів і регуляторів обертів із параметрами від 48 В та 3 кВт. Подібні китайські комплектувальні використовуються у «Герані-4» і «Герані-5», однак для визначення дії обмежень необхідно перевіряти їхні конкретні характеристики.

До переліку також увійшли технології протизавадової супутникової навігації та керування роєм безпілотників.

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Які китайські компоненти залишилися поза обмеженнями

Попри нові правила значна частина електроніки, яку Росія використовує у виробництві ракет і безпілотників, не потрапила під експортний контроль.

Зокрема, йдеться про 16-канальну протизавадову антену CRPA, виявлену в «Герані-2», разом із китайськими модулями та модулем позиціонування Unicore UC9810.

«Під контроль потрапила лише технологія, а не саме обладнання», — пояснив Власюк.

Поза обмеженнями також залишилися навігаційні модулі, антени HARXON, камери на стабілізованих підвісах, сервоприводи, зокрема ті, що використовуються у «Герані-4», та LTE-модеми.

Не підпадає під нові правила й двигун російського дрона «Пародія» потужністю близько 4 кВт, оскільки його характеристики нижчі за встановлений поріг.

Крім того, контроль не охоплює численні мікросхеми, перетворювачі живлення, реле та роз’єми китайських виробників, які виявляють у «Геранях», крилатих ракетах Х-101 та балістичних ракетах «Іскандер».

Росія може вдвічі збільшити використання дронів 2027 року

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що, за прогнозами України, 2027 року Росія може використати близько 20 мільйонів безпілотників. Це вдвічі більше, ніж очікувані 10 мільйонів дронів за 2026-й.

За його словами, стрімко зростає і частка безпілотників у потребах України в озброєнні. Якщо на початку 2026 року вона становила 31% у грошовому вимірі, то 2027-го може сягнути 62%.

Для посилення української оборони ЄС уже передбачив 60 млрд євро на 2026–2027 роки. З них 31,7 млрд євро мають залишитися на наступний рік, зокрема 14,4 млрд євро в перших планах закупівель передбачено на дрони та боєприпаси.

Росія нарощує виробництво реактивних «Шахедів»: як готується Україна

Тим часом Росія планує налагодити масове виробництво дешевих реактивних «Шахедів». За словами радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова (Флеша), йдеться про десятки тисяч безпілотників щороку. До виробництва залучають кілька конструкторських бюро та підприємств, щоб ускладнити Україні знищення цих потужностей.

Україна також готується збільшувати власне виробництво дронів. 16 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про плани наростити випуск безпілотників для Сил оборони, залучити додаткове фінансування та розширити спільні оборонні проєкти з партнерами.

Нову допомогу оголосили й союзники під час засідання у форматі «Рамштайн» 17 листопада. Зокрема, Норвегія передбачила 300 млн дол. на закупівлю українських дронів і до 11 млн євро на засоби протидії реактивним «Шахедам». Німеччина своєю чергою профінансує закупівлю безпілотників середньої та великої дальності спільного виробництва.

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