Китай відвертається від РФ / © Associated Press

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Військова агресія проти України та її економічні наслідки суттєво послаблюють зовнішньополітичні позиції Москви. Зокрема, Комуністична партія Китаю відмовилася постачати суднові рушійні установки для російських суден, які планувалося використовувати на Північному морському шляху. А проєкт газопроводу «Сила Сибіру 2» потужністю 50 мільярдів кубометрів опинився на межі зриву.

Ключовий союзник Москви — Китай — почав віддалятися від РФ. А за ним і всі інші союзники. Про це пише Euobserver.

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Щодо газопроводу «Сила Сибіру 2» Китай наполягає на ціні $50 за 1000 кубометрів — на рівні внутрішнього російського тарифу. Це становить лише п’яту частину від суми, яку пропонувала Москва з урахуванням знижки.

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Завдяки наявності альтернативних постачальників Китай зберігає суттєвий важіль впливу, тоді як Росія втрачає час і ключові ринки збуту через припинення транзиту трубопровідного газу до ЄС.

Додатковим чинником залежності Москви від Пекіна стали удари по російських НПЗ, які змушують РФ імпортувати китайські нафтопродукти.

Слабкістю позицій Кремля також користуються інші держави — наприклад, Казахстан заблокував більшу частину імпорту російської пшениці, Азербайджан — демонструє зміну дипломатичного вектору, а Вірменія самостійно відновлює залізничне сполучення з Туреччиною та Азербайджаном в обхід російського контролю.

Видання The Economist зазначає, що залежність Росії від Китаю у забезпеченні війни проти України зростає через посилення західних санкцій. Пекін формально зберігає позицію «нейтралітету», проте фактично підтримує російський ВПК.

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Зокрема, за оцінками аналітиків, Китай забезпечує Росію широким спектром продукції подвійного призначення — від мікроелектроніки до промислового обладнання.

За даними західних посадовців, узимку цього року стало відомо, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України за підсумками 2025 року, і цьогоріч Пекін продовжує нарощувати ці обсяги.

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Нагадаємо, Китай продовжує дотримуватися своєї початкової позиції щодо війни в Україні, відстоюючи власні інтереси та фактично перебуваючи на боці Росії.

За словами керівника Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайла Гончара, заяви Пекіна про необхідність переговорів є лише ритуальними, а повноцінного «мирного плану» від КНР насправді не існує.

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Пекін не пропонує нових підходів до врегулювання ситуації, натомість активно посилює співпрацю з Москвою, зокрема у військовій сфері. Китай отримує від війни значну економічну вигоду, купуючи дешеву російську нафту та ресурси, а також активно витісняє місцевих виробників на ринку РФ своєю продукцією, яскравим прикладом чого є російський автопром.

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