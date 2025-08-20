Китайський атомний підводний човен / © Associated Press

Поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності Китай розпочав швидке збільшення кількості та можливостей своїх ядерних сил.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських військових експертів та експертів з контролю над озброєннями.

За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок.

У звіті цієї некомерційної організації йдеться, що Китай будує близько 350 нових ракетних шахт та кілька нових баз для мобільних пускових установок.

За оцінками, китайські збройні сили мали близько 712 пускових установок для ракет наземного базування, але не всі були призначені для ядерної зброї. З-поміж цих пускових установок 462 можуть бути завантажені ракетами, «які можуть досягти континентальної частини Сполучених Штатів», йдеться у повідомленні.

У бюлетені йдеться, що багато пускових установок призначені для ракет малої дальності, які здатні атакувати регіональні цілі, але більшість із них не були призначені для ядерного удару.

Оцінки Пентагону

У своєму щорічному звіті про військову міць Китаю Пентагон оцінив, що до 2030 року збройні сили Китаю матимуть понад 1000 оперативних ядерних боєголовок.

Водночас Китай прагне створити більшу силу, починаючи від малопотужних високоточних ударних ракет до міжконтинентальних балістичних ракет з вибуховою потужністю в кілька мегатонн.

Пентагон припускає, що, попри публічну позицію Китаю, його стратегія, ймовірно, охоплює можливе застосування ядерної зброї першими у відповідь на звичайні атаки, які загрожують життєздатності його ядерних сил, командування та управління або які наближаються до ефекту ядерного удару.

Пекін також, ймовірно, розгляне можливість застосування ядерної зброї першим, якщо поразка звичайних військ на Тайвані «серйозно загрожуватиме» існуванню комуністичного режиму, йдеться у звіті Пентагону, опублікованому наприкінці минулого року.

Позиція Китаю

Міністерство оборони Китаю заявило, що виступає проти «будь-яких спроб перебільшити так звану «китайську ядерну загрозу» з метою очорнити та зганьбити Китай і навмисно ввести в оману міжнародну спільноту».

У своїй політиці національної оборони 2023 року Китай підтвердив свою давню обіцянку не застосовувати ядерну зброю першим за жодних обставин. Так звана політика «не застосовувати першим» також містить обіцянку, що Китай не застосовуватиме і не погрожуватиме її застосуванням проти держави, яка не має ядерного озброєння.

Міністерство оборони в Пекіні заявило, що «ядерну війну неможливо виграти і не можна розпочинати», тому Китай дотримується «ядерної стратегії самооборони та проводить політику невикористання зброї першим».

Нещодавно, президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін не нападатиме на Тайвань, поки він перебуває у Білому домі.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте припустив, що перед вторгненням Китаю на самоврядний острів Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін звернеться до свого «молодшого партнера», президента РФ Володимира Путіна, з пропозицією атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти Альянс від подій в Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, на військовому параді в Пекіні Китай покаже чотири нові протикорабельні ракети, здатні загрожувати флоту США у Тихому океані.