Китай "зірвав" блокаду Трампа і пустив свій танкер через Ормузьку протоку: деталі

Ормузька протока / © Associated Press

Реклама

Через Ормузьку протоку продовжують проходити танкери, пов’язані з Іраном, попри оголошену США морську блокаду.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

За даними судноплавних сервісів, у перший повний день дії обмежень до Перської затоки увійшов третій танкер, пов’язаний з іранськими перевезеннями.

Реклама

Йдеться про судно Peace Gulf під панамським прапором, яке прямує до порту Хамрія в Об’єднаних Арабських Еміратах. За інформацією аналітичних компаній, цей танкер зазвичай транспортує іранську нафту та нафтохімічну сировину до інших портів регіону для подальшого експорту до Азії.

Раніше протокою також пройшли ще два танкери, які перебувають під санкціями США.

Зокрема, судно «Мурликишан» планує вирушити до Іраку для завантаження мазуту, а інший танкер — Rich Starry, пов’язаний із китайською компанією — перевозить близько 250 тисяч барелів метанолу. На його борту перебуває китайський екіпаж.

У Вашингтоні оголосили про блокаду іранських портів після провалу переговорів з Тегераном. Водночас обмеження не поширюються на судна, які не заходять безпосередньо до іранських портів.

Реклама

Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало дії США, назвавши блокаду «небезпечною та безвідповідальною», і попередило про ризик подальшої ескалації напруженості.

Ормузька протока — останні новини

Союзники США по НАТО відмовилися підтримати ініційовану Дональдом Трампом морську блокаду іранських портів.

За даними Reuters, Велика Британія та Франція не планують долучатися до операції, наголошуючи на необхідності уникнення ескалації та відновлення безпечного судноплавства.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон зосередиться на розмінуванні та забезпеченні проходу суден, а не на участі у військових діях.

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Ванс заявив, що після провалу переговорів з Іраном у Пакистані подальший розвиток ситуації залежить від дій Тегерана.