Китай змусив видалити відео розмови Сі Цзіньпіна з Путіним про безсмертя

Сі Цзіньпін і Путін / © Associated Press

Центральне телебачення Китаю (CCTV) висунуло вимогу видалити відео Reuters, на якому зафіксовано розмову голови КНР Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна про можливість продовження життя до 150 років і навіть досягнення безсмертя.

Про це йдеться у повідомленні агентства Reuters.

Розмова була записана, коли Сі Цзіньпін та Володимир Путін йшли на парад у Пекіні, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни.

Китайський лідер сказав, що «раніше люди рідко доживали до 70 років», а зараз у цьому віці «ти все ще дитина».

У відповідь Путін заявив, що розвиток біотехнологій та пересадка органів у перспективі можуть наблизити людину до безсмертя.

Сі зауважив, що «шанс дожити до 150 років є вже цього століття».

Reuters змонтувало ролик на основі отриманих матеріалів і поширило його серед тисяч передплатників по всьому світу.

Після цього юридичний відділ CCTV звинуватив агентство у порушенні умов використання запису, заявивши у листі, що «редакційна обробка призвела до явного спотворення фактів та заяв, що містяться у ліцензованій трансляції».

Відео було видалено, однак у редакції із претензіями не погодилися.

«Ми уважно вивчили опубліковані матеріали і не знайшли підстав вважати, що давня прихильність Reuters до точної та неупередженої журналістики була скомпрометована», — підкреслили в агентстві.

Російський диктатор Путін підтвердив, що говорив із Сі на тему можливості продовження життя до 150 років та потенційного безсмертя.

«Сучасні засоби і оздоровлення, і медичні засоби, навіть там хірургічні всякі [операції], пов’язані із заміною органів, дозволяють людству сподіватися на те, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а істотним чином тривалість життя збільшиться», — сказав він на пресконференції.

У жовтні Путіну виповниться 73, при цьому він, перебуваючи при владі вже чверть століття, забезпечив можливість правити Росією до 2036 року.

Нагадаємо, у китайській соцмережі Weibo було заблоковано пошуковий запит «150 років» після поширення запису розмов Путіна і Сі про довголіття.