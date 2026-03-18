Китай знову заговорив про “возз’єднання” з Тайванем: що вигадав Пекін

Китай запропонував Тайваню так зване “возз’єднання”, пообіцявши забезпечити енергетичну безпеку острова на тлі глобальної нестабільності через війну на Близькому Сході.

Про це заявив речник Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа, передає Reuters.

За його словами, у разі “мирного возз’єднання” Тайвань отримає стабільні постачання енергоресурсів та кращі умови життя.

«Ми готові забезпечити тайванських співвітчизників надійною енергетичною безпекою», — заявив він.

Енергетична криза як контекст

На тлі війни на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку багато країн шукають альтернативні джерела енергії.

Тайвань раніше отримував значну частину скрапленого газу з Катару, однак уже диверсифікував постачання і має ресурси на найближчі місяці.

Президент Тайваню Лай Чін-те заявив, що острів забезпечений енергоресурсами, а з червня планується збільшення імпорту газу зі США.

Реакція Тайваню

Офіційний Тайбей традиційно відкидає претензії Пекіна на суверенітет і наголошує, що лише народ Тайваню має право вирішувати своє майбутнє.

Жодна з провідних політичних сил острова не підтримує ідею “возз’єднання” за китайською моделлю.

Політичний тиск

Китай роками просуває концепцію “одна країна — дві системи”, пропонуючи Тайваню автономію в обмін на контроль Пекіна.

Водночас Пекін не відмовляється від можливості застосування сили для встановлення контролю над островом.

На цьому тлі Китай, який є найбільшим імпортером нафти у світі, вже обмежив експорт пального, намагаючись уникнути дефіциту всередині країни.

Експерти вважають, що нові заяви Пекіна є частиною інформаційного та політичного тиску на Тайвань в умовах глобальної енергетичної нестабільності.

