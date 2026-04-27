Китай зробив першу заяву після замаху на Трампа: що сказали в МЗС КНР

Дональд Трамп

Китай відреагував на стрілянину в готелі Washington Hilton, де проходив урочистий захід за участі високопосадовців США та президента Дональда Трампа.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив на пресконференції, що Пекін стежить за ситуацією, передає агентство Sky News.

«Китай приділяє увагу цьому інциденту зі стріляниною», — сказав він.

Лінь Цзянь також наголосив, що Китай виступає проти незаконного насильства.

«Ми послідовно виступаємо проти й засуджуємо акти незаконного насильства», — заявив представник МЗС КНР.

Заява пролунала на тлі підготовки візиту Дональда Трампа до Пекіна. Він планує відвідати Китай 14 і 15 травня для зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Це має стати першим візитом Трампа до Китаю за вісім років.

Що відомо про замах на Трампа

Інцидент стався у суботу, 25 квітня, в готелі Washington Hilton, де проходив урочистий захід за участі топових американських чиновників.

За наданою інформацією, 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії відкрив вогонь усередині будівлі. Це спричинило паніку та негайну реакцію спецслужб.

За попередніми даними слідства, метою нападника були представники адміністрації. Офіційні особи зазначають, що «цілком імовірно» головною мішенню стрільця був президент США Дональд Трамп.

Подія сталася під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому — традиційного заходу, який відвідують журналісти, політики та зірки. Питання безпеки на таких подіях зазвичай є пріоритетним, однак цього разу зловмиснику вдалося пронести зброю всередину готелю.

Маніфест нападника

За 10 хвилин до нападу стрілець надіслав родичам маніфест, у якому пояснив мотив своїх дій.

Текст звернення налічує понад 1000 слів. У ньому Коул Томас Аллен назвав себе «дружнім федеральним убивцею».

«Я громадянин Сполучених Штатів Америки. Те, що роблять мої представники, відбивається на мені. І я більше не хочу дозволяти педофілу, ґвалтівникові та зраднику покривати мої руки його злочинами», — йдеться в маніфесті.

У документі чоловік також описав «правила ведення бою» та назвав цілями чиновників адміністрації Трампа — «від найвищих за рангом до нижчих».

