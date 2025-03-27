Китай зробив загрозливе попередження Тайваню після військових навчань

Китайські війська провели навчання біля Тайваню / © Associated Press

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Китайські військові провели масштабні навчання навколо Тайваню, після чого речник міністерства оборони Китаю Ву Цянь заявив, що самоврядний острів "ніколи не був країною, не є нею зараз і ніколи не буде".

Про це повідомляє видання China Daily з посиланням на пресконференцію військового відомства Китаю, що відбулася в четвер, 27 березня.

Китайський військовий речник Ву Цянь заявив, що навчання, в яких брали участь понад 50 військових літаків, були спрямовані на “перевірку та вдосконалення бойових можливостей військ”.

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За його словами, проведені маневри були “суворим покаранням для тайванських сепаратистських активістів” і “попередженням силам інтервенціоністів”, маючи на увазі Сполучені Штати, головного постачальника зброї для острова.

Речник міноборони КНР заявив, що навчання були “цілком необхідними та виправданими”, підкресливши, що китайські збройні сили “залишаються готовими до боротьби та перемоги у війні”.

“Ми готові боротися, перемагати і рішуче перемогти всі сепаратистські спроби. Будь-яка спроба відокремити Тайвань від батьківщини приречена на провал”, - запевнив Ву Цянь.

Масштабні військові навчання біля самоврядного острова з демократичною владою відбулися через чотири дні після промови президента Тайваню Вільяма Лая, якого влада в Пекіні називають “сепаратистом”. Тайванський лідер вперше назвав Китай “ворожою зовнішньою силою”.

Нагадаємо, 15 березня винищувач ВМС Китаю J-15 розбився під час тренувального польоту у південній провінції Хайнань.