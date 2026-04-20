Китай зробив заяву про Ормузьку протоку: яка позиція Сі Цзіньпіна

Китай зробив заяву про Ормузьку протоку / © Associated Press

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Ормузька протока має залишатися відкритою. Про це він повідомив у телефонній розмові зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Сі Цзіньпін додав, що необхідно негайно припинити вогонь та зберегти прохід суден Ормузькою протокою.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Китай закликає до негайного і повного припинення вогню, підтримує всі зусилля щодо відновлення миру та наполягає на вирішенні суперечок політичними і дипломатичними засобами. Ормузька протока має залишатися відкритою для нормального судноплавства, що відповідає спільним інтересам країн регіону та міжнародної спільноти», — заявив Сі у телефонній розмові.

Також він додав, що Китай підтримує прагнення країн Близького Сходу мати можливість «самостійно визначати своє майбутнє і долю».

Розмова між політиками відбулася сьогодні, 20 квітня, на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки.

Для Китаю тема війни в Ірані має стратегічне значення, адже саме ця країна є головним покупцем іранської нафти. Тож будь-які блокування та обмеження Ормузької протоки можуть вплинути на енергетичну стійкість Китаю.

Нагадаємо, нещодавно Іран висміяв заклик Європейського Союзу відкрити Ормузьку протоку. Керівниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас написала, що відповідно до міжнародного права, транзит через водні шляхи, такі як Ормузька протока, має залишатися відкритим і вільним.

На що вона отримала таку відповідь: «Ах, це ж „міжнародне право“?! Те, яке ЄС витягує з нафталіну, щоб повчити інших, водночас мовчки схвалюючи американо-ізраїльську агресивну війну та закриваючи очі на звірства, скоєні проти іранців?!»

Таку відповідь дав речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Перед цим Китай заявив, що готовий забрати збагачений уран з Ірану собі. Йдеться приблизно про 440 кг збагаченого урану. На вимогу Дональда Трампа цей уран має бути вилучений з території Ірану. Китай зробить це, якщо Вашингтон та Тегеран звернуться із такою пропозицією.

У Пекіні запропонували два варіанти: або транспортування збагаченого урану до Китаю, або розбавлення урану на місці до рівня, придатного для цивільного використання.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що «ощасливив» Китай відкриттям Ормузької протоки. Натомість Китай йому пообіцяв не надсилати зброю Ірану.

«Китай дуже щасливий, що я остаточно відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це для них також — і для всього світу. Така ситуація ніколи більше не повториться», — заявив Трамп.