Китай зробив жорстку заяву в бік Японії: що обурило Пекін

МЗС Китаю звинуватило Японію в ремілітаризації та «зраді історії» через експорт зброї.

МЗС Китаю / © fmprc.gov.cn

Міністерство закордонних справ КНР висловило серйозне занепокоєння через рішення Японії послабити обмеження на експорт оборонної техніки. У Пекіні засудили ці дії, назвавши їх відходом від мирного курсу та загрозою міжнародній безпеці.

Про це передає Clash Report.

У чому звинувачує Китай Японію

У МЗС Китаю заявили, що за міжнародними угодами Японія має бути повністю роззброєна і не має права розвивати військову промисловість. Там також нагадали, що японська конституція забороняє країні мати велику армію та вести війну.

«Недавні небезпечні кроки Японії у військовій та безпековій сферах розвінчали її самопроголошені ярлики мирної нації та прихильника принципу виключно оборонної орієнтації», — заявили в міністерстві.

Китайські дипломати стверджують, що прискорена ремілітаризація Японії є підтвердженим фактом, а дії Токіо сприймаються як ухилення від історичної відповідальності.

«Амнезія історії означає зраду. Заперечення відповідальності означає повторення злочинів. Чи замислиться Японія про своє минуле — чи спотворить його? Вердикт історії не можна переписати», — йдеться у повідомленні МЗС Китаю.

Якою буде реакція Китаю та партнерів

Пекін закликав світ до пильності, підкресливши, що експерти занепокоєні запуском «військового механізму» Японії.

«Міжнародне співтовариство залишатиметься у стані підвищеної пильності. Новому мілітаризму ніколи не буде дозволено поширитися. Такі кроки зустрінуть рішучу відповідь. Миролюбні нації не терпітимуть історичний ревізіонізм», — підсумували в китайському відомстві.

Нагадаємо, раніше у Китаї заявляли, що готові взяти у своє розпорядження або сприяти зниженню рівня збагачення високозбагаченого урану, який Іран зберігає на своїй території.

