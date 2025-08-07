Китайська ракета впала під час тесту — супутникові фото свідчать про аварію

Ракета / © Getty Images

Спроба китайської приватної компанії Deep Blue Aerospace здійснити повторний запуск і посадку багаторазової ракети, ймовірно, завершилася вибухом, свідчать супутникові зображення з полігону у Внутрішній Монголії.

Deep Blue Aerospace офіційно не прокоментувала ситуацію. Однак джерело, обізнане з випробуванням, підтвердило South China Morning Post, що тест завершився невдало.

Вибух стався між кінцем липня та початком серпня на випробувальному майданчику поблизу міста Еджин-Банер.

Супутникові знімки, опубліковані в китайських соціальних мережах, свідчать, що ракета Deep Blue Aerospace відхилилася від курсу більш ніж на 600 метрів під час останнього випробування вертикального зльоту та посадки, залишивши після себе великий слід на передбачуваному місці падіння.

Супутникові знімки з китайських соціальних мереж. / © South China Morning Post

На знімках видно значні сліди опіків на схід від стартового майданчика — в зоні, де ракета мала здійснити посадку. Це може вказувати на те, що апарат зійшов з курсу одразу після старту і розбився під час спроби приземлення.

За інформацією джерела, йшлося про політ за схемою VTVL — вертикальний зліт і вертикальна посадка. Такий тип випробувань вважається критично важливим для розробки багаторазових ракет, які мають повертатися на землю для повторного запуску.

Рік тому Deep Blue вже проводила подібне випробування. У вересні 2024 року ракета виконала основну частину маневрів, однак на етапі посадки втратила стабільність, вдарилася об посадковий майданчик і була пошкоджена у верхній частині.

Нагадаємо, Китай вивів на патрулювання свою найозброєнішу ядерну субмарину, екіпаж якого заявив про готовність застосувати ядерні ракети “без вагань”.