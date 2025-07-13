Китайська студентка на межі відрахування через зв’язок з українським геймером

Прапор КНР. / © Associated Press

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Університет у китайському місті Далянь, провінція Ляонін, ініціював процедуру відрахування студентки за позашлюбні стосунки з іноземцем.

Про це повідомляє видання Global Times.

Як йдеться в офіційній заяві Далянського політехнічного університету, мова йде про зв’язок із колишнім українським професійним гравцем у Counter-Strike Данилом Тесленком, відомим у кіберспортивному середовищі під ніком Zeus.

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Інцидент стався 16 грудня 2024 року — напередодні фіналу великого турніру Perfect World Shanghai Major. За даними ЗМІ, Тесленко, який має сім’ю, публічно розповів про стосунки з 21-річною студенткою на прізвище Лі та поширив інтимні фото й відео, що спричинило суспільний резонанс.

В університеті заявили, що поведінка студентки призвела до “серйозних негативних наслідків”, які розцінюють як порушення дисципліни. Заклад посилається на власний статут та Положення про управління студентами, ухвалене Міністерством освіти Китаю.

Університет вже кілька разів намагався офіційно повідомити Лі про рішення — особисто, поштою та через затриману доставку. З огляду на це адміністрація оприлюднила публічне оголошення: документ вважатиметься доставленим через 60 днів після публікації. Студентка має право подати письмові чи усні заперечення до 7 вересня.

Згідно з дисциплінарними правилами закладу, студентам заборонено вступати у “неналежні стосунки з іноземцями”, які можуть підірвати національну гідність або репутацію університету. За такі дії передбачені догана або більш суворе покарання, включно з відрахуванням.

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Нагадаємо, у Києві СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет “Нептун”.