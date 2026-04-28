Китайські кораблі підійшли до Тайваню: острів підняв флот і авіацію

Тайвань зафіксував два китайські військові кораблі біля островів Пенху в Тайванській протоці та направив військово-морські й повітряні сили для спостереження. Загалом за добу навколо острова виявили дев’ять кораблів і 22 літаки Китаю.

Про це повідомило міністерство оборони Тайваню, передає агентство Reuters.

За даними відомства, китайський есмінець і фрегат увійшли в район на південний захід від Пенху. Там розташовані важливі військово-морські та військово-повітряні бази Тайваню, а сам район розташований неподалік тайванської сторони протоки.

У відповідь Тайвань направив військово-морські та повітряні сили для спостереження. У Міноборони заявили, що військові «уважно стежили за формуванням і вжили відповідних заходів».

Того ж дня у щоденному зведенні тайванське Міноборони повідомило, що за попередні 24 години навколо острова діяли дев’ять китайських військових кораблів. Також було зафіксовано 22 китайські військові літаки.

Президент Тайваню Лай Чінте заявив, що Китай дедалі активніше застосовує операції у «сірій зоні» та психологічний тиск.

«Вони прагнуть створити нову норму, яка підірве наявний стан речей», — сказав він.

Китай вважає Тайвань своєю територією і майже щодня направляє військові кораблі та літаки в райони навколо острова. У Тайбеї претензії Пекіна відкидають і заявляють, що лише жителі острова можуть визначати своє майбутнє.

Раніше повідомлялося, що Китай розгорнув понад 200 винищувачів J-6 на авіабазах поблизу Тайванської протоки.

За даними Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, ці застарілі винищувачі можуть використовувати як бойові безпілотники. У разі військової операції проти Тайваню їх можуть застосувати на початковому етапі атаки, щоб перевантажити системи ППО.

Також Китай нещодавно знову говорив про так зване «возз’єднання» з Тайванем і пропонував острову гарантії енергетичної безпеки на тлі глобальної нестабільності.

До слова, Китай розгорнув масштабну програму тотального стеження в океанах, готуючись до підводної війни зі США та їхніми союзниками. За даними Reuters, десятки китайських дослідницьких суден (зокрема Dong Fang Hong 3) роками детально картографують морське дно та встановлюють сотні сенсорів у стратегічних зонах Тихого, Індійського та Північного Льодовитого океанів. Особлива увага приділяється районам навколо Тайваню, Гуаму, Гаваїв, Філіппін та Малаккської протоки.

