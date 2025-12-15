Китайські мільярдери створюють родини зі 100 дітей: навіщо це їм

Китайські діти / © pexels.com

Китайські мільярдери масово користуються сурогатним материнством у США, щоб створювати мега-родини зі 100 і більше дітей. Вони пояснюють це боротьбою з демографічною кризою в Китаї.

Про це пише Daily Mail.

Заможні громадяни Китаю користуються послугами американських сурогатних матерів, щоб розбудовувати власні «невпинні родинні династії» та збільшувати кількість нащадків до сотень. Бізнесмени пояснюють таку стратегію натхненням прикладом американського мільярдера Ілона Маска та бажанням протистояти різкому скороченню народжуваності в Китаї.

Оскільки сурогатне материнство всередині країни заборонене, деякі магнати витрачають до 200 тис. дол. за одну дитину, відправляючи свій біологічний матеріал до США, де правові норми значно м’якші.

Серед таких прикладів — мільярдер Сюй Бо, який заробив статки на розробці фентезійних відеоігор і публічно заявляв, що має «трохи більше ніж 100» дітей.

Називаючи себе «першим батьком Китаю», він 2023 року опинився в суді: тоді суддя відмовив чоловікові у батьківських правах на чотирьох ще ненароджених дітей, з’ясувавши, що підприємець уже мав або очікував щонайменше ще вісьмох.

Під час судового процесу Сюй зазначив, що сподівається на народження 20 дітей у США від сурогатних матерів, аби згодом вони змогли очолити його бізнес. Бізнесменові також приписували висловлювання про перевагу синів над доньками, однак у компанії Duoyi Network згодом заявили, що таких слів він не говорив.

Китайський мільярдер Сюй Бо похвалився тим, що має «трохи більше 100» дітей / © Daily Mail

Акаунти в соцмережах, пов’язані з Сюєм, раніше писали, що «більша кількість дітей може вирішити всі проблеми», а також висловлювали фантазії щодо можливих шлюбів його дітей із нащадками Маска. Колишня партнерка бізнесмена Тан Цзін стверджувала, що він може бути батьком щонайменше 300 дітей.

Діти, які народжуються на території США, автоматично отримують американське громадянство відповідно до 14-ї поправки до Конституції. Водночас президент Дональд Трамп намагається оскаржити це правило через Верховний суд.

Ще один заможний китайський топменеджер — Ван Хуейве — за повідомленнями, залучав американських моделей як донорок яйцеклітин, щоб стати батьком 10 доньок. За словами людей з його оточення, у майбутньому чоловік планує видати доньок заміж за впливових чоловіків.

Натан Чжан, засновник мережі клінік репродуктивної медицини IVF USA, що працює в США та Мексиці, розповів, що деякі з його «казково багатих» клієнтів із Китаю мають намір народити в Америці сотні дітей. За словами Чжана, Маск «стає зразком для наслідування», а частина клієнтів мріє про «створення невразливої родинної династії».

Чжан також зазначив, що раніше відмовив одному підприємцю, який хотів одночасно замовити понад 200 дітей через сурогатних матерів. Проєкт згорнули після того, як клієнт «онімів», почувши запитання про те, як він збирається їх виховувати.

Серед інших історій — заява власника агентства в Каліфорнії, який стверджує, що допоміг китайському клієнту, який прагнув мати 100 дітей через сурогатне материнство, а також слова адвоката з Лос-Анджелеса, який повідомив, що сприяв народженню 20 дітей для свого клієнта-мільярдера з Китаю.

Речник посольства Китаю в США Лю Пеньюй наголошує, що офіційна позиція Пекіна полягає в тому, що сурогатне материнство може призвести до «серйозної сімейної та соціальної етичної кризи».

Нагадаємо, навесні стало відомо, що Ілон Маск, який прагне збільшити кількість дітей до «рівня легіону» через ідеї пронаталізму та побоювання «краху цивілізації», нібито «вербує» потенційних матерів через свою соцмережу «X». Однією з матерів є блогерка Ешлі Сент-Клер, яка відмовилася від пропозиції Маска: 15 млн дол. та 100 тис. дол. на місяць за мовчання про їхнього спільного сина Ромулуса. Жінка вимагала офіційного визнання батьківства.