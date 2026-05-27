Китайські поліцейські отримали окуляри з ШІ: що вони бачать на вулицях

У Китаї поліцейські почали використовувати “розумні” окуляри з камерами, системами розпізнавання облич, номерних знаків, дорожніх знаків та інших об’єктів.

Про це повідомляє China Daily.

Такі пристрої вже застосовують у Тяньцзіні під час патрулювання, перевірок на дорогах, пошуку зниклих людей і контролю руху біля шкіл. Окуляри підключені до мережевої платформи й можуть у режимі реального часу звіряти дані з базами.

За словами поліцейських, технологія допомагає швидше перевіряти особу, знаходити родичів загублених людей та реагувати на інциденти.

“Ці окуляри роблять наші патрулі та перевірки набагато ефективнішими, допомагаючи завчасно виявляти й реагувати на надзвичайні ситуації”, — заявив поліцейський Чжао Баосінь.

У Бюро громадської безпеки Тяньцзіня стверджують, що точність розпізнавання перевищує 95%, а обробка даних відбувається за мілісекунди.

Пристрій важить близько 40 грамів і працює до двох годин безперервно. На відміну від бодікамер, окуляри дають зображення від першої особи.

Китай планує й далі розширювати використання таких технологій у поліції, зокрема разом із дронами, роботизованими собаками, гуманоїдними роботами та “розумними” патрульними авто.

