Китайський "Гострий меч": надсекретні дрони-невидимки помітили біля кордону з Індією

Китай розгорнув свої стелс-дрони біля кордону з Індією / © Planet Labs

Китай активно інвестує у розробку стелс-безпілотників типу «літаюче крило». Останні супутникові знімки свідчать, що бойові безпілотні літальні апарати GJ-11 Sharp Sword («Гострий меч») були розгорнуті на діючій авіабазі у західному Китаї. Це вказує на те, що дрон наближається до оперативного стану, якщо вже не досяг його.

Про це повідомляє американське видання The War Zone (TWZ).

Розгортання у Тибеті та стратегічне значення

Супутникові знімки, отримані від Planet Labs, показують, що від 6 серпня до 5 вересня 2025 року щонайменше три стелс-дрони GJ-11 були розміщені на авіабазі Шигацзе (відомій також як Аеропорт Миру Шигацзе) в Тибетському автономному районі Китаю.

Хоча це місце віддалене, воно займає стратегічну позицію на південно-західному фланзі Китаю, неподалік кордону з Індією. База розташована приблизно за 145 кілометрів на північний схід від спірного кордону зі штатом Сіккім, де між двома країнами регулярно відбуваються зіткнення.

Протягом останніх п’яти років Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) постійно розширювала свої можливості для базування авіації в Тибеті та Сіньцзяні. База Шигацзе, розташована на висоті майже 3 782 метри над рівнем моря, є ідеальною для висотних випробувань та операцій поблизу зони напруженості.

Призначення «Гострого меча»

Стелс-безпілотник Sharp Sword розробляється вже понад 10 років. Він призначений для виконання таких завдань:

Проникний удар «повітря-поверхня» (знищення наземних цілей у глибині території ворога).

Розвідувальні місії.

Потенційне використання у повітряному бою як платформа радіоелектронної боротьби.

Раніше ці дрони помічали переважно на випробувальних об’єктах, таких як секретна база в провінції Сіньцзян. Розгортання ж на активній авіабазі вказує на те, що дрон, ймовірно, проводить операційне тестування для відпрацювання тактики застосування безпілотників у реальних умовах.

Наявність кількох GJ-11 на базі також дає можливість відпрацювати їхню здатність діяти спільно, а також разом із пілотованими платформами, наприклад, із винищувачами J-20 (китайський стелс-винищувач). Існує припущення, що двомісний варіант J-20 може бути використаний для управління цими дронами.

Розвиток GJ-11 є яскравим прикладом масштабних інвестицій Китаю у літаючі крила, що створює різкий контраст із публічною стратегією військових США, які досі уникають подібних конструкцій. Розробка військово-морського варіанта дрона, здатного базуватися на авіаносцях, також триває.

Нагадаємо, у Китаї створили «сокола»-робота, який може літати як живий птах. RoboFalcon2.0 здатний самостійно злітати, маневрувати та переходити в горизонтальний політ без пропелерів.